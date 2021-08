Op de derde speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling hebben Club en Cercle vrijdag 1-1 gelijkgespeeld. Bij de rust stond Club 1-0 voor.

Kapitein Ruud Vormer zette zijn team in de 37e minuut op voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft leek Eduard Sobol er 2-0 van te maken, maar de VAR had voorafgaand handspel van Noa Lang gezien. In de tweede helft verzuimde Bruggen om de wedstrijd dood te maken. Charles De Ketelaere trof met een kopbal de deklat en Bas Dost en Hans Vanaken, die allebei op de bank gestart waren, faalden in de afwerking.

Twee minuten voor tijd kreeg Brugge bijna het deksel op de neus, maar liet Edgaras Utkus de gelijkmaker liggen. Dat deed de ingevallen Waldo Rubio drie minuten later niet. De van Valladolid gehuurde Spanjaard dribbelde zich knap vrij en besloot even knap in doel.

Met vijf punten delen Club Brugge en Cercle voorlopig de tweede plaats, op één punt van gouwgenoot Kortrijk, het enige team dat nog geen punt liet liggen.

Zaterdag wordt de speeldag voortgezet met Beerschot - Union, Mechelen - Eupen, Sint-Truiden - Zulte Waregem en Kortrijk - Genk. Zondag staan nog Standard - Antwerp, Oud-Heverlee Leuven - Charleroi, RSC Anderlecht - Seraing en Oostende - AA Gent op het programma.

Kapitein Ruud Vormer zette zijn team in de 37e minuut op voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft leek Eduard Sobol er 2-0 van te maken, maar de VAR had voorafgaand handspel van Noa Lang gezien. In de tweede helft verzuimde Bruggen om de wedstrijd dood te maken. Charles De Ketelaere trof met een kopbal de deklat en Bas Dost en Hans Vanaken, die allebei op de bank gestart waren, faalden in de afwerking. Twee minuten voor tijd kreeg Brugge bijna het deksel op de neus, maar liet Edgaras Utkus de gelijkmaker liggen. Dat deed de ingevallen Waldo Rubio drie minuten later niet. De van Valladolid gehuurde Spanjaard dribbelde zich knap vrij en besloot even knap in doel. Met vijf punten delen Club Brugge en Cercle voorlopig de tweede plaats, op één punt van gouwgenoot Kortrijk, het enige team dat nog geen punt liet liggen. Zaterdag wordt de speeldag voortgezet met Beerschot - Union, Mechelen - Eupen, Sint-Truiden - Zulte Waregem en Kortrijk - Genk. Zondag staan nog Standard - Antwerp, Oud-Heverlee Leuven - Charleroi, RSC Anderlecht - Seraing en Oostende - AA Gent op het programma.