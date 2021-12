Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op de voetbalactualiteit met de Brugse derby, de pijnlijke nederlaag van Beerschot en de goede flow van Anderlecht.

Cercle won de Brugse derby. Een nieuwe opdoffer voor Club.

...

Cercle won de Brugse derby. Een nieuwe opdoffer voor Club.Sys: 'Voor blauw-zwart past dat in een seizoen waarin er vaak werd gekwakkeld. Er wordt veel gezegd, veel geanalyseerd, maar je moet vaststellen dat Philippe Clement zijn ploeg niet op de rails krijgt, een paar goeie wedstrijden in de Champions League buiten beschouwing gelaten. Met de pogingen van Club om zich nadrukkelijk op de Europese kaart te zetten zijn wel niet gelukt.''Het is vreemd dat Club niet iedere week met die wapens speelt die verankerd zitten in de ziel van blauw-zwart. Soms stonden er zelfs elf eenlingen op het veld. Het is een kwestie van mentaliteit.''En dan is er het probleem met Noa Lang, een uitstekende voetballer, maar dat hij na zijn rode kaart in de wandelgangen het logo van Cercle afscheurt is wel heel kinderlijk. Kennelijk krijgt Club de Nederlander niet onder controle. Want dat soort puberaal gedrag is er nog geweest.'Beerschot sloot het jaar af met een smadelijke 0-7-nederlaag tegen Anderlecht.Sys: 'Je kan alleen maar vaststellen dat de nieuwe trainer Javier Torrente niet voor een kentering heeft gezorgd. En als je dan ziet dat Raphael Holzhauser uit eigen beweging in de defensie gaat spelen, welk overwicht heb je dan nog als trainer?''De vraag is hoe je dat als vereniging gaat oplossen. Nog eens een trainerswissel doorvoeren? Veel dringender is het om de eigen politiek onder het vergrootglas te leggen. En als bestuur de vraag te stellen: wat is onze verantwoordelijkheid in deze malaise?''Torrente als opvolger van Peter Maes aantrekken leek een risico. Hij kent de competitie niet, maar dat gold bij Cercle Brugge ook toen ze Dominik Thalhammer namen. En die drukte meteen zijn stempel.''Het effect van trainerswissels moet je natuurlijk vooral op lange termijn zien. Knap hoe rustig en realistisch Timmy Simons nu na die zes op zes van Zulte Waregem bleef. Hij heeft ook wat dat betreft zijn debuut als hoofdtrainer niet gemist. En in zijn ontwikkeling als trainer zette Simons kennelijk de juiste stappen.'Anderlecht gaat nu na die zege op Beerschot met een goed gevoel de winterstop in.Sys: 'Dat mag wel nadat het proces van Vincent Kompany tot een eindeloos feuilleton leek uit te groeien. Het was te lang beginnen en herbeginnen. Het is bizar dat een intelligente voetbalkenner als Kompany zo'n lange tijd nodig had om tot een zekere stabiliteit te komen. Ook in zijn keuzes. Terwijl hij op een maniakale manier bezig is met details.' 'Anderlecht staat nu op twee punten van Club Brugge. Als de play-offs zouden beginnen is dat één punt. Al is er natuurlijk Union waarin je geen tekenen van verval ziet. Uitgezonderd de thuismatch tegen OH Leuven.'