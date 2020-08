Club Brugge heeft zondag op de vierde speeldag van de Jupiler Pro League de topper op bezoek bij KRC Genk gewonnen. Blauw-zwart haalde het in Limburg met 1-2.

Club kreeg de eerste kans van de partij, maar doelman Vukovic redde een vrije trap van Vormer. Hans Vanaken (22.), aarzelend gestart aan het seizoen, zette de kampioen nadien toch op een voorsprong, na een kopbal op aangeven van Dennis. Genk kon niet meteen reageren. Via Rits kwam blauw-zwart dicht bij de 0-2, maar Vukovic stond opnieuw pal.

Genk kreeg meteen na de koffie een strafschop, nadat Mata in de zestien Bongonda aantikte. Dessers besloot de elfmeter echter tegen de paal. De thuisploeg kreeg even nadien een tweede penalty, na een tussenkomst van de videoref. Theo Bongonda (61.) trapte de gelijkmaker nu wel tegen de touwen. Genk wilde meer, maar vond geen opening. Aan de overkant sloeg Club dan in het slot toe, via Youssouph Badji (83.) die een corner binnenkopte. De Limburgers drongen nog aan, maar succes bleef uit.

Club pakt zijn tweede zege van het seizoen en staat in de stand in de subtop met zes punten. Genk volgt met vijf punten. Club ontvangt op de vijfde speeldag, over twee weekends na de interlandbreak, in Jan Breydel Waasland-Beveren. Genk maakt de trip naar de sterk gestarte promovendus Beerschot.

