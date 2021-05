Club Brugge heeft vrijdag in een persbericht verklaard dat er "geen antisemitische ondertoon" was in het lied dat Noa Lang donderdagavond samen met de Club Brugge-supporters zong na het behalen van de zeventiende landstitel.

Op beelden die via sociale media worden gedeeld, is te zien hoe het Nederlandse goudhaantje van blauw-zwart na het 3-3 gelijkspel tegen Sporting Anderlecht 'Liever dood dan Sporting-Jood' meezingt.

'Boeren voor supporters van Club Brugge, kakkers voor supporters van KV Mechelen, Smurfen voor supporters van Genk, Joden voor supporters van Anderlecht, het zijn allemaal geuzennamen die vaak ook door supporters van de ploeg zelf aangenomen worden', zo klinkt het. 'Noa Lang was jarenlang speler bij Ajax en gaf al verschillende malen aan ook supporter te zijn van die ploeg. Ajax Amsterdam draagt de geuzennaam Joden met trots.'

'Als Noa Lang gisterenavond na het behalen van de landstitel mee zong met onze supporters dan is daar geen enkele antisemitische ondertoon aan gekoppeld. Noa wou op geen enkele manier iemand kwetsen of beledigen en het spijt ons als dit wel gebeurd is. Club draagt inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel. De hele Club-familie hoopt op een positieve manier de titelviering te kunnen verderzetten.'

