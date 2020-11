Jacques Sys ziet dat de problemen bij Club Brugge niet nieuw zijn en dat het tegen Dortmund de poort naar Europa kan openbreken.

Cruciaal wordt het wel, de wedstrijd die Club Brugge woensdagavond tegen Borussia Dortmund speelt. Om de ronduit belabberde verrichting tegen KV Mechelen uit te wissen, maar vooral om te zien waar Club op de Europese kaart staat. De verrichting tegen (een verzwakt) Lazio Rome was sterk, maar (een compleet) Borussia Dortmund is nog van een ander kaliber. De snelheid van uitvoering ligt hoog en het is juist dat tempo dat Belgische clubs bij momenten moeilijk kunnen bijbenen, al heeft Club op dat vlak onder Philippe Clement stappen vooruitgezet. Borussia Dortmund ademt in alle opzichten de geur uit van voetbal. Het is een aanvalsmachine die destijds werd verfijnd door Jürgen Klopp. Pressen, lopen, het spel verleggen en dit alles tegen een hoog tempo, ook de huidige trainer, de Franstalige Zwitser Lucien Favre, legt dezelfde klemtonen. Hij zweert bij attractief combinatievoetbal en vormde een jong, fris en energiek elftal dat als het moet ook razendsnel kan omschakelen. En het beeld van de stad zit ergens ook verankerd in het spel van de ploeg: liever kracht en loopvermogen dan finesse en frivoliteit.Kracht en loopvermogen, het zit ook in het spel van Club Brugge. Vorig seizoen hing er rond blauw-zwart constant een sfeer van triomfalisme. Club raasde als een tgv door de competitie en legde naast het veld steeds sterkere fundamenten. Zonder zijn ziel te verliezen. Door de geschiedenis van dit bolwerk loopt nog steeds dezelfde rode draad: een unieke band van solidariteit. Die kameraadschap was ook op het veld bepalend. Wie niet in het gareel liep, werd gecorrigeerd. Altijd had Club op het veld wel leiders die dat deden. Die sterke persoonlijkheden zijn er nog, maar kennelijk is hun impact minder. Het tijdsbeeld veranderde, voetballers werden passanten die een vereniging vaak als een etalage zien en gebruiken, de verankering met een club verminderde. De diepe ontgoocheling van Philippe Clement na de wedstrijd tegen KV Mechelen is verrassend omdat hij zijn spelers altijd in bescherming neemt. Maar in wezen is het niet nieuw. Clement hekelde de mentaliteit en instelling van zijn spelers. Ook Michel Preud'homme klaagde in zijn vierjarige ambtsperiode soms over de volgens hem onverklaarbare laksheid die in de ploeg sloop. Een enkele keer had hij het zelfs over spelers die als lammetjes op het veld stonden. De spelers scherp en bij de les houden, het klonk bij momenten als een refrein. Het botste op een brutale manier met de eigenheid van blauw-zwart. Maar ook Ivan Leko nam dezelfde taal in de mond. Het is vreemd dat je als trainer steeds weer op die concentratie moet hameren.Philippe Clement leek die opflakkerende nonchalance grotendeels aan banden te hebben gelegd, maar juist in de wedstrijd tegen KV Mechelen dreven oude kwalen weer boven. Club Brugge mag zichzelf, binnen alle hoeraverhalen die al werden geschreven, niet overschatten. Eerder dit seizoen bleek al dat er bij puntenverlies niet altijd even volwassen wordt gereageerd. Dat is nergens voor nodig. Club krijgt nu tegen Borussia Dortmund de kans een en ander recht te zetten. Zondag volgt dan de derby op KV Oostende waar de Duitse trainer Alexander Blessin met een verbazende vanzelfsprekendheid de ploeg helemaal naar zijn hand heeft gezet. Dezelfde allure als deze waarmee Philippe Clement meteen na zijn komst Club Brugge op zijn kompas liet varen, terwijl bestuurders dachten dat hij daarvoor meer tijd zou nodig hebben. Het onderstreept zijn vakmanschap. Aan Club om na deze uitschuiver op de vorig seizoen ingeslagen weg verder te gaan. En de poort naar Europa open te breken.