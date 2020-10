Club Brugge weet waar het aan toe is in de groepsfase van de Champions League. De kampioen moet het opnemen tegen Zenit Sint-Petersburg, Borussia Dortmund en Lazio Roma.

Club zat bij de loting in pot vier en mocht dus drie op papier sterkere tegenstanders verwachten. Met Zenit krijgen de Bruggelingen de kampioen van Rusland voor de kiezen. Borussia Dortmund was de runner-up in de Bundesliga, achter het ongenaakbare Bayern München. Bij Dortmund voetballen de Rode Duivels Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier. Lazio Roma eindigde in de Serie A als vierde.

Wegens de coronacrisis wordt de groepsfase dit najaar aan een sneltempo afgewerkt. De eerste speeldag staat op 20/21 oktober op de agenda. Nadien volgen speeldagen twee (27/28 oktober) en drie (3/4 november). De vierde speeldag is voorzien op 24/25 november, de vijfde speelronde op 1/2 december. Het doekt valt met de laatste speeldag op 8/9 december.

De top twee van de groep stoot door naar de achtste finales, het team dat als derde eindigt mag naar de zestiende finale van de Europa League. De vierde en laatste ploeg is Europees uitgeschakeld.

Blauw-zwart is dit seizoen de enige Belgische vertegenwoordiger in het Kampioenenbal. Vicekampioen AA Gent sneuvelde dinsdag in de play-offs tegen Dinamo Kiev. Vorig seizoen waren met Racing Genk en Club Brugge wel nog twee Belgische ploegen actief in de groepsfase. Zowel Genk (met Liverpool, Napoli en RB Salzburg) als Club Brugge (met PSG, Real Madrid en Galatasaray) kregen toen loodzware groepen voorgeschoteld. Club stootte met een krappe 3/18 als derde door naar de Europa League. Genk werd met 1/18 laatste en was uitgeschakeld.

