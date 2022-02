Landskampioen Club Brugge heeft zondagnamiddag op de 26ste speeldag in de Jupiler Pro League de Slag om Vlaanderen met 1-2 verloren van AA Gent. Union profiteert.

Club ging voor de pauze voort op het weinig overtuigende niveau van de voorbije weken, maar net toen de Bruggelingen de bezoekers uit Gent bij het nekvel leken te grijpen, sloegen de Buffalo's ongenadig hard en efficiënt toe. Stanley N'Soki dekte de verkeerde kant af bij Tarik Tissoudali en de Marokkaanse international bood Andrew Hjulsager, aardig op dreef de laatste tijd, de 0-1 aan.

Gentse mes

Club-coach Alfred Schreuder is nog zoekende en liet bij de rust, net als enkele dagen geleden in Gent, zijn landgenoten Bas Dost en Ruud Vormer in de kleedkamer. In hun plaats kwamen deze keer nieuwkomers Andreas Skov Olsen en Sargis Adamyan. Nadien werden ook nog Tajon Buchanan en Mats Rits naar de kant gehaald voor Eder Balanta en Noa Lang, maar het mocht niet baten. Net als voor de pauze liep blauw-zwart immers vakkundig in het Gentse mes, Tissoudali onderstreepte zijn prima partij met de 0-2. De ingevallen Vadis lukte even later tegen zijn ex-ploeg ei zo na de 0-3.

De derde Gentse treffer viel niet en zo bleef er toch enige spanning in de wedstrijd. Charles De Ketelaere, zowat de enige dreigende Bruggeling, maakte er dankbaar gebruik van door na een hoekschap aan de eerste paal de aansluitingstreffer binnen te koppen, met nog een kwartier te spelen.

Bezinning

Er was echter amper afgetrapt toen uitblinker Tissoudali aan de overzijde de doodsteek leek uit te delen. De VAR oordeelde echter dat de bal net voordien over de achterlijn was geweest. De thuisploeg moest de kelk toch nog tot op de bodem ledigen en zag diep in de toegevoegde tijd invallers Balanta en Lang nog uitgesloten worden. Balanta wegens een tweede keer geel, Lang wegens een belediging aan het adres van scheidsrechter Laforge. De Nederlander staat dit seizoen in alle competities samen op tien gele en één rode kaart en is aan bezinning toe.

Club Brugge zakt na de eerste nederlaag onder Schreuder naar de derde plaats in het klassement, nu reeds op twaalf punten van leider Union. De Brusselaars gingen zaterdagavond met 0-2 winnen op het veld van Antwerp en hebben in de stand een voorsprong van tien punten op The Great Old. AA Gent is na de eerste competitiezege sinds medio december zesde. De Gentenaars hebben evenwel hun revanche te pakken voor de Bekernederlaag eerder deze week, toen de West-Vlaamse aartsrivaal op een diefje met 0-1 kwam winnen in de Ghelamco Arena. Begin maart staan beide teams opnieuw tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de halve finales.

Met de recente acht op vijftien op de tabellen in de competitie sinds de komst van Schreuder ziet Club de vierde in de stand, Charleroi, naderen tot op vijf punten. De Karolo's openden deze speeldag met een 2-0 zege tegen Seraing. Anderlecht kan tot op drie punten naderen als paars-wit zondagavond de punten thuishoudt tegen Eupen.

