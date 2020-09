Club Brugge haalde het zondag met een 2-1 zege (rust 1-0) van stadsgenoot Cercle.

De aftrap van de wedstrijd werd gegeven door Cercle-doelman Miguel Van Damme, bij wie opnieuw leukemie is vastgesteld. Het leverde emotionele beelden op, waarbij de doelman een hart onder de riem werd gestoken door toeschouwers en ploegmakkers.

In de wedstrijd nam Club Brugge meteen het voortouw. Na eerst een ongelofelijke misser van Krmencik in de 6e minuut, bracht Krépin Diatta Club verdiend op voorsprong (22e). Didillon ging niet helemaal vrijuit. Cercle kon niet dreigen in de eerste helft.

In de tweede helft begon Cercle iets vinniger. Anthony Musaba maakte meteen een doelpunt vanuit een korte hoek (1-1). Cercle tankte vertrouwen. Wat later haalde Simon Deli Cercle spits Ike Ugbo onderuit. Scheidsrechter Visser floot penalty, maar na een interventie van de VAR, werd beslist om gewoon verder te spelen.

Dankzij Simon Deli kon blauw-zwart, dat thuis nog niet veel had laten zien aan de supporters, toch de overwinning behalen. Via een hoekschop kopte hij de 2-1 binnen (68e).

Club Brugge rukt op in de rangschikking naar de tweede plek. Met vijftien punten, evenveel als nummer drie Beerschot, volgt het op drie punten van Charleroi, dat zondagavond bij hekkensluiter Moeskroen zijn maximum verdedigt. Cercle Brugge blijft hangen op de negende plaats.

