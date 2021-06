De Brugse politierechter heeft Vincent Mannaert (46) veroordeeld tot 3.200 euro boete, drie maanden rijverbod en een jaar alcoholslot voor dronken rijden. De algemeen manager van landskampioen Club Brugge had in Oostende 2,44 promille alcohol in zijn bloed. De verdediging benadrukte dat Mannaert sindsdien aan zijn probleem gewerkt heeft.

Op 26 augustus 2020 zag de politie van Oostende hoe een Mercedes vreemd rijgedrag vertoonde op de Verenigde Natiënlaan. De wagen reed richting autosnelweg, maar werd door de politie uit het verkeer gehaald. Tijdens de controle vertoonde de bestuurder duidelijke tekenen van dronkenschap. Een ademtest wees bovendien uit dat Mannaert 2,44 promille alcohol in zijn bloed had.

Aan de politie verklaarde de beklaagde in november dat hij op de terugweg was van een zakelijk diner. Daarbij werd ook gewezen op de stressvolle periode door de nakende transferdeadline. Naar eigen zeggen was hij niet dronken, maar werd zijn rijgedrag veroorzaakt door het feit dat hij de weg niet goed kende.

De verdediging legde uit dat de Club-manager sindsdien stappen heeft ondernomen om te zorgen dat dergelijke zaken niet meer zullen voorvallen. Uit het vonnis bleek dat Vincent Mannaert zich regelmatig psychisch laat begeleiden. Na het incident installeerde hij bijvoorbeeld ook vrijwillig een alcoholslot in zijn voertuig. De beklaagde deed ook vrijwilligerswerk in een ziekenhuis en stortte 1.500 euro aan het fonds Emilie Leus. Dat fonds voor verkeersslachtoffers werd genoemd naar een 18-jarig meisje dat het leven liet bij een ongeval en werd opgericht door haar vader.

Volgens meester Walter Van Steenbrugge blijkt dat zijn cliënt duidelijk schuldbesef heeft. 'De feiten zijn niet goed te praten, maar kunnen wel gekaderd worden. Hij zorgt dat het niet meer gebeurt en dat loopt perfect.' Voor dronken rijden werd wel de vrijspraak gevraagd.

Vincent Mannaert kwam zelf naar de zitting om het boetekleed aan te trekken. 'Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat blijven doen', klonk het. De politierechter reageerde door te benadrukken hoe gevaarlijk rijden in dergelijke toestand is. 'Eigenlijk mag je die agenten bedanken dat ze u uit het verkeer gehaald hebben.'

Ook in het vonnis werd gewezen op het bijzonder gevaarlijk en risicovol gedrag van de beklaagde. Bovendien liep hij in totaal al drie veroordelingen op voor dergelijke feiten. In 2010 was hij onder invloed toen hij met zijn voertuig tegen een woning in Opwijk belandde. De politierechter maakte ook een verwijzing naar het feit dat de nationale voetbalcompetitie uitgerekend door een biermerk gesponsord wordt. Er werd ook opgemerkt dat een stad als Oostende over voldoende hotels beschikt waar gestresseerde managers de nacht kunnen doorbrengen.

Anderzijds werd wel rekening gehouden met de inspanningen die Mannaert ondertussen geleverd heeft. 'Maar het kan niet de bedoeling zijn dat iemand zijn straf kan afkopen.' Een werkstraf of een straf met probatie-uitstel vond de politierechter dan ook geen passende bestraffing. Mannaert werd uiteindelijk veroordeeld tot 3.200 euro boete en drie maanden rijverbod. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Ten slotte kreeg hij ook een jaar alcoholslot opgelegd.

Op 26 augustus 2020 zag de politie van Oostende hoe een Mercedes vreemd rijgedrag vertoonde op de Verenigde Natiënlaan. De wagen reed richting autosnelweg, maar werd door de politie uit het verkeer gehaald. Tijdens de controle vertoonde de bestuurder duidelijke tekenen van dronkenschap. Een ademtest wees bovendien uit dat Mannaert 2,44 promille alcohol in zijn bloed had. Aan de politie verklaarde de beklaagde in november dat hij op de terugweg was van een zakelijk diner. Daarbij werd ook gewezen op de stressvolle periode door de nakende transferdeadline. Naar eigen zeggen was hij niet dronken, maar werd zijn rijgedrag veroorzaakt door het feit dat hij de weg niet goed kende. De verdediging legde uit dat de Club-manager sindsdien stappen heeft ondernomen om te zorgen dat dergelijke zaken niet meer zullen voorvallen. Uit het vonnis bleek dat Vincent Mannaert zich regelmatig psychisch laat begeleiden. Na het incident installeerde hij bijvoorbeeld ook vrijwillig een alcoholslot in zijn voertuig. De beklaagde deed ook vrijwilligerswerk in een ziekenhuis en stortte 1.500 euro aan het fonds Emilie Leus. Dat fonds voor verkeersslachtoffers werd genoemd naar een 18-jarig meisje dat het leven liet bij een ongeval en werd opgericht door haar vader. Volgens meester Walter Van Steenbrugge blijkt dat zijn cliënt duidelijk schuldbesef heeft. 'De feiten zijn niet goed te praten, maar kunnen wel gekaderd worden. Hij zorgt dat het niet meer gebeurt en dat loopt perfect.' Voor dronken rijden werd wel de vrijspraak gevraagd. Vincent Mannaert kwam zelf naar de zitting om het boetekleed aan te trekken. 'Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat blijven doen', klonk het. De politierechter reageerde door te benadrukken hoe gevaarlijk rijden in dergelijke toestand is. 'Eigenlijk mag je die agenten bedanken dat ze u uit het verkeer gehaald hebben.' Ook in het vonnis werd gewezen op het bijzonder gevaarlijk en risicovol gedrag van de beklaagde. Bovendien liep hij in totaal al drie veroordelingen op voor dergelijke feiten. In 2010 was hij onder invloed toen hij met zijn voertuig tegen een woning in Opwijk belandde. De politierechter maakte ook een verwijzing naar het feit dat de nationale voetbalcompetitie uitgerekend door een biermerk gesponsord wordt. Er werd ook opgemerkt dat een stad als Oostende over voldoende hotels beschikt waar gestresseerde managers de nacht kunnen doorbrengen.Anderzijds werd wel rekening gehouden met de inspanningen die Mannaert ondertussen geleverd heeft. 'Maar het kan niet de bedoeling zijn dat iemand zijn straf kan afkopen.' Een werkstraf of een straf met probatie-uitstel vond de politierechter dan ook geen passende bestraffing. Mannaert werd uiteindelijk veroordeeld tot 3.200 euro boete en drie maanden rijverbod. Om zijn rijbewijs terug te krijgen zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven. Ten slotte kreeg hij ook een jaar alcoholslot opgelegd.