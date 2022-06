Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Beerschot, STVV en Union.

Manneke prins

De naam Abudllah Alghamdi doet waarschijnlijk geen belletje rinkelen? Geen paniek, bij ons ook niet. Hij is echter wel de CEO van United World, de overkoepelende groep met Beerschot, Sheffield United, Châteauroux, Al Hilal United en Kerala United in de portefeuille. Een hoge pief dus.

De Gazet van Antwerpen kreeg de kans om met hem te praten, in Italië nota bene. Het is de eerste keer dat iemand van United World het woord richt tot de goegemeente. Waarom wordt er geïnvesteerd in, of all clubs, Beerschot? 'United World wil investeren in clubs met een unieke geschiedenis, met een goede fanbasis, in een mooie stad...', aldus Alghamdi. 'Maar we willen ook investeren in clubs die ondergewaardeerd zijn om ze op termijn naar een hoger niveau te duwen. Bij Beerschot konden we al die vakjes afvinken. Vandaag zijn we er nog steeds van overtuigd dat het een goede keuze was. Ondanks de degradatie staat de club er nu veel beter voor.'

Hoeveel geld United World al in Beerschot geïnvesteerd heeft, wil de Gazet weten. 'Al meer dan 20 miljoen euro. En we hebben er zelf nog niets aan verdiend. Maar dat is niet erg. De beloning zal wel volgen als deze club een aantal jaren op het hoogste niveau kan spelen. We investeren en creëren op lange termijn.'

En hoe zit het met de passie van prins Abdullah bin Musa'ad voor de Ratten? 'Ik kan de fans garanderen dat hij van het spelletje en van Beerschot houdt. Veel meer dan ze zouden denken', beweert Alghamdi. 'Beerschot is zijn club en hij voelt zich verantwoordelijk. Als we verliezen, dan praat hij niet. Dan is hij slechtgezind. En als we winnen, dan hangen we na de match meteen aan de lijn. Ik kan niet controleren hoe de fans over hem denken, maar zijn engagement mogen ze niet in twijfel trekken. Komend seizoen zal hij niet elke week komen, maar hij zal zeker een aantal wedstrijden vanuit de tribune volgen.'

Ondertussen stopte Greg Vanderidt bij Beerschot. © Belga Image

De Gazet van Antwerpen meldt ook dat Greg Vanderidt stopt bij de Mannekes. De assistent-coach (en interim-hoofdtrainer) had nog een contract tot medio 2025, maar de nieuwe Oostenrijkse T1 Andreas Wieland gaat een eigen assistent aanstellen. Om het met Filip Joos te zeggen: einde Vanderidt dus.

Kassa kassa in Sint-Truiden

Sint-Truiden krijgt er drie miljoen euro bij op de bankrekening, weet Het Belang van Limburg. De Italiaanse eersteklasser Empoli lijfde namelijk Liberato Cacace in. De 21-jarige Nieuw-Zeelander werd na nieuwjaar al door STVV uitgeleend aan de Italianen. Omdat Empoli zich wist te redden, wordt die huurovereenkomst omgezet in een definitieve transfer. Cacace speelde zijn laatste wedstrijd voor STVV op 28 januari.

In een interview uit december 2020 met Sport/Voetbalmagazine bleek dat Cacace vooral een grote fan van Napoli is. Alvast een stapje dichter bij zijn droom dus...

Intussen hebben de Kanaries er twee oefenwedstrijden op zitten. Tegen eersteprovincialer Zepperen-Brustem werd 2-2 gelijkgespeeld en tegen KVK Tienen, uit eerste amateur, ging STVV onderuit met 3-1. Coach Bernd Hollerbach tilt er niet zwaar aan. 'Iedereen kan zien dat we op het middenveld en in de aanval nog een kwaliteitsinjectie nodig hebben. Net als een jaar geleden probeer ik er het beste van te maken met hetgeen ik voorhanden heb', zegt hij in Het Belang van Limburg.

Liberato Cacace in actie voor Nieuw-Zeeland tegen Costa Rica. © GETTY

Transfer Nielsen

Hoe zit het intussen bij de meest sympathieke club van het land? De (voorlopig) mislukte transfer van Casper Nielsen lijkt voor wat deining te zorgen bij Union.

La Dernière Heure vat de situatie even samen voor ons. De 28-jarige Deense middenvelder wil na een sterk seizoen een stap hogerop zetten. Club Brugge had een bod van 3,5 miljoen euro op hem uitgebracht, waarna Union... Mogi Bayat een mandaat gaf om zijn transfer af te handelen. De vraagprijs werd daarop pardoes verhoogd naar 6 miljoen euro (plus 1 miljoen in bonussen). Gevolg: Club Brugge haakte af.

Volgens La Dernière Heure riskeert Nielsen, die vandaag samen met de ploeg de trainingen hervat, deze patstelling moeilijk te kunnen aanvaarden, terwijl de club hem altijd beloofd heeft om mee te werken aan een transfer.

