Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Geen Champions League voor de RSCA Women. In de tweede en laatste voorronde kwam Benfica met 1-2 winnen op Anderlecht. De Braziliaanse Nycole maakte met twee doelpunten de openingstreffer van Charlotte Tison ongedaan en daarmee ook een einde aan de droom.

KV Kortrijk

Yves Vanderhaeghe kan voor de verplaatsing zaterdag naar Club Brugge zaterdag geen beroep doen op de Oekraïense middenvelder Jevgen Makarenko (29), die ook bij een hertest positief testte op het coronavirus. De international moet voor zeven dagen in quarantaine. Komende maandag volgt een nieuw onderzoek.

OH Leuven

Nadat vorig jaar een verlies werd opgetekend van 13,7 miljoen euro blijkt uit de nieuwe jaarrekening dat de promovendus opnieuw wordt opgescheept met dieprode cijfers: 14,4 miljoen euro. Dat komt door investeringen in het stadion, de oefenvelden en het jeugdcomplex. Eigenaar King Power, een groep investeerders uit Thailand en ook actief bij het Engelse Leicester City, past ondertussen de tekorten bij.

Marc Brys (58) liet zijn overeenkomst tussentijds openbreken van 2022 tot 2024.

Standard

Le Soir bericht dat de spelers de premie, waar ze recht op hadden bij plaatsing voor play-off 1 vorig seizoen, ontvingen ondanks de stopzetting van de competitie midden maart wegens corona. Voor sommige profs loopt het bedrag op tot ongeveer 50.000 euro. Op Sclessin zou een zege 3000 euro opleveren voor de spelers op het veld, een gelijkspel was goed voor 1000 euro.

Waasland-Beveren

De jaarrekening van het seizoen 2019/20 leverde voor de club van voorzitter Dirk Huyck net geen 350.000 euro winst op. Volgens CFO Olivier Swolfs beschikt Waasland-Beveren nu over een geconsolideerd eigen vermogen van 3,2 miljoen euro en was de cashflow van de club sinds het seizoen 2014/15 altijd positief. Recent werd de club overgenomen door het Amerikaanse Bolt Football Holding.

KVC Westerlo

Regisseur Christian Brüls (32) ontbrak bij het inhaalduel tegen KMSK Deinze nadat bij de middenvelder corona werd vastgesteld.

Geen Champions League voor de RSCA Women. In de tweede en laatste voorronde kwam Benfica met 1-2 winnen op Anderlecht. De Braziliaanse Nycole maakte met twee doelpunten de openingstreffer van Charlotte Tison ongedaan en daarmee ook een einde aan de droom.Yves Vanderhaeghe kan voor de verplaatsing zaterdag naar Club Brugge zaterdag geen beroep doen op de Oekraïense middenvelder Jevgen Makarenko (29), die ook bij een hertest positief testte op het coronavirus. De international moet voor zeven dagen in quarantaine. Komende maandag volgt een nieuw onderzoek.Nadat vorig jaar een verlies werd opgetekend van 13,7 miljoen euro blijkt uit de nieuwe jaarrekening dat de promovendus opnieuw wordt opgescheept met dieprode cijfers: 14,4 miljoen euro. Dat komt door investeringen in het stadion, de oefenvelden en het jeugdcomplex. Eigenaar King Power, een groep investeerders uit Thailand en ook actief bij het Engelse Leicester City, past ondertussen de tekorten bij.Marc Brys (58) liet zijn overeenkomst tussentijds openbreken van 2022 tot 2024.Le Soir bericht dat de spelers de premie, waar ze recht op hadden bij plaatsing voor play-off 1 vorig seizoen, ontvingen ondanks de stopzetting van de competitie midden maart wegens corona. Voor sommige profs loopt het bedrag op tot ongeveer 50.000 euro. Op Sclessin zou een zege 3000 euro opleveren voor de spelers op het veld, een gelijkspel was goed voor 1000 euro.De jaarrekening van het seizoen 2019/20 leverde voor de club van voorzitter Dirk Huyck net geen 350.000 euro winst op. Volgens CFO Olivier Swolfs beschikt Waasland-Beveren nu over een geconsolideerd eigen vermogen van 3,2 miljoen euro en was de cashflow van de club sinds het seizoen 2014/15 altijd positief. Recent werd de club overgenomen door het Amerikaanse Bolt Football Holding.Regisseur Christian Brüls (32) ontbrak bij het inhaalduel tegen KMSK Deinze nadat bij de middenvelder corona werd vastgesteld.