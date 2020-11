Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Bosnische centrale verdediger Ognjen Vranjes (31), die de afgelopen weken weinig tot geen speeltijd kreeg, blijft hopen op ex-werkgever AEK Athene als optie voor een tussentijdse transfer.

Club Brugge

Doelman Simon Mignolet kreeg van bondscoach Roberto Martínez de toelating om de Nations Leaguepartij tegen Denemarken niet te hoeven meemaken. Hij verlaat dus het kamp van de Rode Duivels. Een afspraak die eerder werd gemaakt met trainer Philippe Clement, nadat de Limburger in oktober - door de afwezigheid van Thibaut Courtois en Koen Casteels - drie interlands afwerkte op zes dagen tijd.

Linkerflankspeler Edoeard Sobol testte bij de Oekraïense nationale ploeg positief op corona en ging verplicht in quarantaine.

Katrien Meire, in juni 2019 aangesteld als COO, is niet langer operationeel directeur bij blauw-zwart. Zij was verantwoordelijk voor het management op wedstrijddagen, het Jan Breydelstadion, de leveranciers, horeca en het nieuwe trainingscentrum in Westkapelle.

KRC Genk

De Limburgse club sloot het boekjaar 2019/20 af met een uitzonderlijk positief saldo van 29,1 miljoen euro. Dat werd bekendgemaakt na afloop van de jaarlijks algemene vergadering, waarop de jaarrekening werd besproken. Het eigen vermogen bedraagt 74,6 miljoen euro.

Er werd ook een voorziening van 20 miljoen euro aangelegd omwille van de verwachte financiële impact door het covid-19-virus de volgende seizoenen. Vorig seizoen stegen de inkomsten van KRC Genk tot 127 miljoen euro, een stijging van ruim 71 miljoen euro. De reden: deelname aan de groepsfase van de Champions League en meer uitgaande transfers.

KV Kortrijk

Hannes D'Hoop verliet als legal officer Club Brugge om bij KV Kortrijk algemeen directeur Matthias Leterme te assisteren.

Verdedigende middenvelder Jevhen Makarenko (29) vertoeft in verplichte quarantaine, nadat hij positief testte op corona na het Nations Leagueduel tegen Duitsland in Leipzig.

KV Mechelen

Middenvelder Aster Vranckx (18) werd door beloftenbondscoach Jacky Mathijssen alsnog opgeroepen voor het cruciale U21-kwalificatieduel in en tegen Bosnië-Herzegovina vandaag om 18.15 uur. België kan zich vanavond plaatsen als een van de beste tweedes als het wint. Ook bij gelijkspel en zelfs bij verlies is er nog een kans op kwalificatie.

Standard

Middenvelder Selim Amallah (24) is de elfde laureaat van le Lion Belge, een trofee voor de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Belgische competitie. De Marokkaanse international met Belgische roots volgt als winnaar ploeggenoot Mehdi Carcela op.

De andere onderscheidingen gingen naar Karim Belhocine (coach, SC Charleroi), Loïs Openda (belofte, Club Brugge/Vitesse), Sakina Ouzraoui (speelster, RSC Anderlecht) en Marouane Fellaini (beste Belg in buitenland, Shandong Luneng).

Zulte Waregem

De cvba Grensverleggend, de vennootschap achter de club, boekte tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020 een verlies van 7,3 miljoen euro. Het vorige boekjaar werd ook al afgesloten met rode cijfers, toen ter waarde van 2,9 miljoen euro.

