Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Charleroi

Het contract van de 33-jarige Griekse verdediger Stergos Marinos, die niet meer past in de pannen van coach Belhocine, wordt ontbonden. Na zeven jaar en 183 wedstrijden verlaat de speler Mambour. De nieuwe Engelse verdediger Flanagan is vandaag tegen KV Mechelen nog niet inzetbaar, dat zal voor na de interlandbreak zijn.

Club Brugge

Doelman Ethan Horvath wordt na meer dan een jaar nog eens opgeroepen voor de nationale ploeg van de VS. Ook Anderlechtspeler Miazgava zit in de selectie.

KRC Genk

Genk hoopt vandaag rond te geraken met John van den Brom die de nieuwe trainer zal worden na het vertrek van Jess Thorup. De 54-jarige Nederlander wordt bij zijn club FC Utrecht weggehaald voor een afkoopsom van een half miljoen euro, evenveel als Genk van FC Kopenhagen ontvangt voor Thorup. Zeven jaar geleden trainde Van den Brom nog Anderlecht waar hij anderhalf jaar aan de slag was.

KV Mechelen

Vijf spelers die positief waren, testten nu negatief maar zijn nog niet inzetbaar: Vranckx, Shved, Bouzian, Van den Eynde en Wernersson. Daardoor blijft alleen Togui nog in quarantaine. Peyre die flink ziek was is wel helemaal hersteld en opnieuw inzetbaar. Engvall ontbreekt in de selectie door een knieblessure.

RE Mouscron

Ziet door de coronabesmettingen zijn derde opeenvolgende wedstrijd (nu tegen OHL) uitgesteld worden.

Rode Duivels

België speelt de komende drie interlands in Leuven omwille van de vervroegde avondklok in Brussel (22 uur) die geen avondwedstrijden toelaat. De Brusselse regio wilde geen uitzondering toelaten. Het gaat om de vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland (11/11), en de Nation Leaguewedstrijden tegen Engeland (15/11) en Denemarken (18/11).

Lokeren-Temse

Killian Overmeire, die eerder een aanbieding van Waasland-Beveren, blijft nog even actief op Daknam. Hij tekende een contract voor dit seizoen bij Lokeren-Temse.

