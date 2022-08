Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Standard en Lierse.

Anderlecht mag zich gaan versterken

Na Junya Ito en Thomas Didillon, die onlangs de Jupiler Pro League verlieten voor respectievelijk Stade Reims en Monaco, zou het nu de beurt zijn aan Francis Amuzu om naar de Ligue 1 te trekken. Volgens de Franse pers, waarvan de informatie bevestigd werd door andere Belgische media, zou OGC Nice, op zoek naar een snelle speler om hun flanken te verlevendigen, bereid zijn 8 miljoen euro uit te geven voor de vleugelspeler die op 15-jarige leeftijd bij Anderlecht aankwam.

Volgens L'Équipe heeft de club van de Côte d'Azur de Belgische jeugdinternational het afgelopen jaar 14 keer in de gaten gehouden. Het is niet de eerste keer dat de naam van 'Ciske' in verband wordt gebracht met een club uit de Franse topklasse, aangezien ook Troyes aan het begin van de mercato hem probeerde binnen te halen.

Het financiële aanbod van Nice en de uitdaging om toe te treden tot een zeer ambitieuze club, zoals blijkt uit de recente transfers van Kasper Schmeichel en Aaron Ramsey, zullen waarschijnlijk zowel club als speler tevreden stellen, behalve misschien een zekere Felice Mazzu. 'Als hij weggaat, vinden we wel een oplossing', zei de Anderlechtcoach een beetje grimmig na de wedstrijd tegen Paide, waar hij ondanks de geruchten over zijn vertrek toch in de startopstelling stond.

Een nieuwe Noor bij Standard?

Zal Standard na de komst van coach Rony Delia steeds Noorser kleuren? De aanwerving van Aron Dönnum vorig seizoen was geen succes, maar dat weerhield de roodhemden er niet van om spelers uit het hoge noorden te blijven scouten.

Fergal Harkin, de nieuwe sportief directeur, begint vrijdag met zijn werkzaamheden en zou een aantal dossiers moeten kunnen bespoedigen, waaronder dat van Syver Aas. De jonge Noorse vleugelspeler, die amper 18 jaar oud is, zou op de shortlist van de Rouches staan. Standard heeft zelfs een bod van 1,2 miljoen euro gedaan op Odds BK, waar Aas speelt. Aas kwam dit seizoen al in 15 wedstrijden in actie - de Noorse competitie is ongeveer halverwege - maar verzamelde nog maar 189 minuten. Niet echt een basisspeler, zo blijkt.

Standard had eerder al een 'njet' gekregen van een andere Noor, Stefan Strandberg. De 32-jarige centrale verdediger was transfervrij sinds het einde van zijn contract bij Salernitana in de Serie A, waar hij ploeggenoot was van Franck Ribery. Vorig seizoen startte hij in 10 van de eerste 12 wedstrijden in de Italiaanse competitie, maar een liesbreuk hield hem enkele maanden aan de kant. Hij keerde nooit terug naar de kern, hoewel hij eind maart hersteld zou zijn. De 27-voudige Noors international eiste een te hoog loon, wat Standard hem niet kon bieden.

Lokt coach Deila nog meer Noren naar Standard? © Belga Image

Jonge PSV-doelman keert terug naar België

Maxime Delanghe werd even nog aangekondigd als nieuwe man bij de jeugdploeg van Anderlecht, waar hij tot zijn 17de zijn opleiding genoot, maar besloot nu naar een andere club in de Challenger Pro League te trekken. Lierse tekende hem voor één jaar. De Pallieters waren op zoek naar een nieuwe doelman nadat eerste keus Jens Teunckens uitvietl met een zware blessure en het hele seizoen buiten strijd zal zijn.

De 21-jarige Delanghe zat de laatste jaren dus bij PSV, maar daar schopte hij het nooit tot de A-ploeg. Wel kwam hij vorig seizoen aan 13 optredens voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de tweede klasse. Zijn vooruitzichten op succes in Eindhoven waren echter zo goed als onbestaande geworden sinds de club een andere Belgische doelman, Kjell Peersman (de zoon van voormalig Rode Duivel Tristan), had binnengehaald om de toekomst van de club op lange termijn te vertegenwoordigen.

Delanghe had in de tweede klasse ook Johan Bakayoko als teamgenoot, een landgenoot die dit jaar wel mag hopen op veel kansen nadat hij afgelopen seizoen de tegenstand in de Keuken Kampioen Divisie op een hoopje speelde.

