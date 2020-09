Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Brusselaars namen, na clubdokter Kristof Sas, nu ook afscheid van hoofd fysiotherapie Glenn Vercauteren. Hij is de zoon van clubicoon Frank Vercauteren, die midden augustus stopte als hoofdtrainer bij paars-wit. Zijn vertrek kadert binnen de hervormingen binnen de medische cel. Daar wordt alles nu nog meer gerund door de Engelse performance coach Damian Roden.

Voormalig international Anthony Vanden Borre (32) speelde als centrale verdediger mee bij de beloftentopper tegen Standard (3-2). Ook Antoine Colassin en Francis Amuzu verzamelden speeltijd.

Antwerp

Sven Jaecques, de general manager bij de Great Old, voorspelt nog drie tot vier nieuwkomers op de Bosuil. Hij ontkende alvast de komst van Abdoulay Diaby, Lukas Theodorczyk, Edmilson Jr. en Marouane Fellaini. Een vertrek van de wispelturige Didier Lamkel Zé behoort tot de mogelijkheden, maar de Kameroense flankspeler trainde gisteren/maandag weer mee met de A-kern.

Charleroi

Het EL-playoffduel tegen het Poolse Lech Poznan, komende donderdag om 19 uur op Mambourg, wordt rechtstreeks uitgezonden op Eleven Sports.

KV Mechelen

Middenvelder Steven Defour (32) vroeg en kreeg van de sportieve staf de toestemming om mee te trainen, zo kan de voormalige middenvelder - momenteel clubloos - zijn conditie onderhouden. Defour is transfervrij nadat zijn overeenkomst bij Antwerp afgelopen zomer niet werd verlengd.

RE Mouscron

Volgens Le Soir werd er een akkoord gevonden met de Ecuadoriaanse aanvaller Alejandro Cabeza (23) van eersteklasser SD Aucas, maar er wordt nog gewacht op een werkvergunning.

Standard

De Nigeriaanse verdedigende middenvelder Uche Agbo (24), die sinds januari werd verhuurd, kreeg een definitief contract tot 2024 bij de Spaanse derdeklasser Deportivo La Coruña.

STVV

Na de zwakke 5 op 21, de slechtste start sinds de degradatie in het seizoen 2011/12, is het ongenoegen bij de eigen aanhang groot. Het Supportersverbond schreef een open brief, om haar ongenoegen tegenover het Japans getinte bestuur te uiten. Ze hekelen vier thema's: het gebrek aan communicatie, het falend beleid, het missen van lokale verankering en de twijfel over de capacititeiten van coach Kevin Muscat.

Waasland-Beveren

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws melden dat de Kameroense verdediger/middenvelder Georges Mandjeck (31) werd vastgelegd. Hij tekende voor een seizoen, met optie voor nog een jaar.

Zulte Waregem

Haalde met de Comorese international Abdallah Ali Mohamed (21) een rechtsback weg bij de Franse topclub Ol. Marseille. Het jeugdproduct van de Zuid-Fransen wordt tot het einde van het seizoen gehuurd, inclusief een aankoopoptie.

Westerlo

Op vraag van de Kemphanen werd het (uitgestelde) competitieduel tegen KMSK Deinze alweer naar een latere datum verzet. Dat maakte de Pro League bekend in een korte mededeling. Aanvankelijk stond de partij gepland op zondag 20 september, maar het team van coach Bob Peeters wordt momenteel fel geplaagd door het coronavirus. Meer dan 7 spelers uit de A-kern zijn nog besmet, waardoor het covid-19-protocol wordt ingeschakeld en uitstel mogellijk wordt. Sinds vorige week vertoeft de profselectie samen met de technische staf in quarantaine, door twaalf besmettingsgevallen. Het is de vraag of het thuisduel tegen RWDM, op de zesde speeldag in 1B, zaterdag kan plaatsvinden.

