Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Anderlecht

Na Percy Tau heeft Anderlecht er nog aanvallende versterking bij. Volgens Het Laatste Nieuws is er een deal met het Deense Aarhus over een transfer van Mustapha Bundu (23). Als de Sierra Leonese aanvaller slaagt voor zijn medische tests, ondertekent hij eerstdaags een contract voor vier jaar. Anderlecht zou minder dan 3 miljoen euro betalen. Hij scoorde vorig seizoen tien keer en gaf twaalf assists. Vincent Kompany zou sterk in Bundu geloven.

Club Brugge

Zaterdag openen Club Brugge en Charleroi de competitie. Geen Kevaeh Rezaei aan de aftrap bij de Carolo's. Club betaalt nog een deel van zijn loon en dus mag de Iraanse aanvaller niet meespelen, weet Het Nieuwsblad.

Nog volgens Het Nieuwsblad zou Club Brugge interesse hebben in Frank Onyeka (22), een Nigeriaanse middenvelder van Midtjylland. Brugge zou een bod van 3,5 miljoen euro hebben neergelegd, de Denen zouden er minstens 8 tot 10 willen.

KAA Gent

Volgens Het Nieuwsblad verlopen de onderhandelingen tussen Gent en Lille over een transfer van Jonathan David erg gunstig. Maar, geen paniek. 'Ook zonder David kunnen we voor de titel spelen. We hebben genoeg jongens die zijn rol kunnen overnemen', zegt Sven Kums in dezelfde krant.

Waasland-Beveren

De Waaslanders hebben er een nieuwe spits bij. Jordan Faucher (28), een Fransman met een verleden bij Antwerp, maakt transfervrij de overstap van Xanthi.

Na Percy Tau heeft Anderlecht er nog aanvallende versterking bij. Volgens Het Laatste Nieuws is er een deal met het Deense Aarhus over een transfer van Mustapha Bundu (23). Als de Sierra Leonese aanvaller slaagt voor zijn medische tests, ondertekent hij eerstdaags een contract voor vier jaar. Anderlecht zou minder dan 3 miljoen euro betalen. Hij scoorde vorig seizoen tien keer en gaf twaalf assists. Vincent Kompany zou sterk in Bundu geloven.Zaterdag openen Club Brugge en Charleroi de competitie. Geen Kevaeh Rezaei aan de aftrap bij de Carolo's. Club betaalt nog een deel van zijn loon en dus mag de Iraanse aanvaller niet meespelen, weet Het Nieuwsblad.Nog volgens Het Nieuwsblad zou Club Brugge interesse hebben in Frank Onyeka (22), een Nigeriaanse middenvelder van Midtjylland. Brugge zou een bod van 3,5 miljoen euro hebben neergelegd, de Denen zouden er minstens 8 tot 10 willen. Volgens Het Nieuwsblad verlopen de onderhandelingen tussen Gent en Lille over een transfer van Jonathan David erg gunstig. Maar, geen paniek. 'Ook zonder David kunnen we voor de titel spelen. We hebben genoeg jongens die zijn rol kunnen overnemen', zegt Sven Kums in dezelfde krant.De Waaslanders hebben er een nieuwe spits bij. Jordan Faucher (28), een Fransman met een verleden bij Antwerp, maakt transfervrij de overstap van Xanthi.