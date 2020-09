Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De directie moet vandaag aan de licentiecommissie de rekeningen voorleggen voor een tussentijdse controle, hetgeen één van de voorwaarden was toen ze in april hun proflicentie kregen. Het moet bewijzen dat door inspanningen het budget meer in evenwicht is. Over drie maanden volgt een nieuwe controle.

K Beerschot VA

Volgende week wordt er samengezeten met de makelaar van sterkhouder Raphael Holzhauser (27), om zijn tot 2021 lopende verbintenis tussentijds te verlengen.

Het Nieuwsblad meent te weten dat het positieve coronageval op Het Kiel wel eens de Nigeriaanse aanvaller Blessing Eleke zou kunnen zijn. Eerder ging het om Ayrton Mboko.

KAA Gent

Er wordt in beroep gegaan tegen het schorsingsvoorstel voor vier speeldagen (en een voorwaardelijk) voor de Kameroense centrale verdediger Michael Ngadeu, die op Eupen werd uitgesloten na een kopstoot aan Jordi Amat.

OH Leuven

Twee keer werd er volgens Het Nieuwsblad een bod uitgebracht op Musa Al-Tamari (23), een Jordaanse rechtsbuiten van Apoel Nicosia.

Royal Excel Mouscron

Volgens La Gazette des Sportszoeken de Henegouwers nog naar een ervaren kracht, om de jonge ploeg te sturen. Er werd contact gezocht met de entourage van voormalig Rode Duivel Steven Defour (32), momenteel clubloos, maar zonder enig concreet resultaat voorlopig.

KV Oostende

De Guinese controlerende middenvelder Malick Keita (19), einde contract bij SC Charleroi, zal volgens La Gazette des Sports in eerste instantie bij de U21-selectie aansluiten, om later eventueel door te groeien naar de A-kern.

Standard

Maxime Lestienne (28) zal drie tot vier weken buiten strijd zijn met een scheurtje in de hamstrings. De flankaanvaller blesseerde zich op het veld van OH Leuven, waar hij halfweg de eerste helft al om zijn vervanging vroeg.

Geen 10.000, maar wel maximaal 7.500 fans zullen de Rouches toelaten op Sclessin voor het thuisduel komende zondag tegen KV Kortrijk.

Waasland-Beveren

Het Laatste Nieuws denkt dat de Zwitserse centrale middenvelder Leonardo Bertone (26) van FC Thun, die in januari nog bijtekende tot 2022, een transferdoel is van coach Nicky Hayen. Ook met de Kameroense rechterverdediger Serge Leuko (27, sinds deze zomer clubloos) zou een akkoord nakend zijn.

Lommel SK

Het Belang van Limburg zegt dat er interesse bestaat voor het Zweedse tienertalent Jesper Tolinsson (17), een centrale verdediger van IFK Göteborg. De vraagprijs zou zo'n 2,4 miljoen euro bedragen.

