Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Albanese flankspeler Kristal Abazaj (24) vertrekt definitief naar de Turkse tweedeklasser Istanbulspor. Hij kwam in juli 2018 voor 750.000 euro naar Brussel, maar kon zich nooit doorzetten en werd zo meermaals verhuurd.

SC Charleroi

Een (virtuele) informatievergadering met een impactstudie rond de omgevingsfactoren werd gehouden, als volgende stap voor het project van het nieuwe stadion voor de Zebra's. De video kan ook worden bekeken op de clubsite. Vragen en opmerkingen van personen zijn mogelijk tot 7 oktober.

Het nieuwe multifunctionele onderkomen moet plaats bieden aan 20.000 supporters. Gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat liet weten dat ze zich voor het ontwerp inspireerden op een stadion in Nieuw-Zeeland.

De overbodige Malinese aanvaller Adama Niane (27) koos voor een definitieve overgang naar de Franse tweedeklasser FC Sochaux.

OH Leuven

Voor de vijfde ronde van de Croky Cup, hetgeen overeenkomt met de 1/32 finales, trekt de ploeg van Marc Brys op zondag 11 oktober om 16 uur naar de amateurs van R Knokke FC. De ploeg speelt dit seizoen in eerste nationale.

KRC Genk

De open brief van de club haalde niks uit, want minister van Sport Ben Weyts (N-VA) strafte de Limburgers nadat niet alle fans zich tijdens het eerste thuisduel hielden aan de opgelegde coronaveiligheidsmaatregelen (veilige afstand en mondmaskerplicht). Van de maximaal 5000 plaatsen werden er toen in totaal 3140 ingenomen.

Na dit wangedrag werd beslist dat er bij de volgende wedstrijd in de Cristal Arena - tegen KV Oostende - slechts 2500 supporters worden toegelaten. Dit komt neer op een halvering van de stadioncapaciteit.

Bankzitter Cyriel Dessers werd door bondscoach Gernot Rohr opgeroepen voor oefeninterlands van Nigeria met Ivoorkust (9 oktober) en Tunesië (13 oktober). Titularis Paul Onuachu haalde de selectie van de Super Eagles niet.

KAA Gent

Het Nieuwsblad weet dat de Spaanse tweedeklasser Málaga CF interesse heeft in de overbodige Senegalees-Spaanse aanvaller Mamadou Sylla (26), die nog tot 2021 onder contract ligt en vorig seizoen werd verhuurd aan de Russische eersteklasser FK Gazovik Orenburg. De balans: geen goals in vijf duels, of 255 speelminuten.

Door de onzekerheid over de blessure (lichte verrekking kuit) van Sven Kums werd middenvelder Sulayman Marreh aan de Europese spelerslijst toegevoegd, wat maakt dat aanvaller Dylan Mbayo werd geschrapt.

YR KV Mechelen

Speurders van de federale politie deden een huiszoeking bij de club, een onderzoek in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar ex-voorzitter Dieter Penninckx. De oud-topman en CEO van de failliete modegroep FNG werd in augustus in verdenking gesteld van fraude maar ook manipulatie van de beurskoers van zijn bedrijf.

De club zelf wordt niet genoemd bij dit alles. Ondertussen fungeert Luc Leemans als voorzitter binnen de raad van bestuur.

Standard

Rechterverdediger Luis Pedro Cavanda (29), wiens contract in mei werd ontbonden en die dus een vrije speler is, onderhandelt volgens La Gazette des Sports met een Italiaanse tweedeklasser.

Waasland-Beveren

De Japanse middenvelder Yuki Kobayashi (28) zocht en vond in Qatar met Al-Khor een nieuwe uitdaging. Hij tekende in september 2019 een tweejarige verbintenis op de Freethiel en geraakte in 21 wedstrijden aan 2 goals en 2 assists.

Voor de vijfde ronde van de Croky Cup, hetgeen overeenkomt met de 1/32 finales, ontvangt het team van Nicky Hayen op zondag 11 oktober om 16 uur de amateurs van Sparta Petegem.

SV Zulte Waregem

Om de financiële impact van de coronacrisis aan te kunnen, ziet de club zich genoodzaakt om (alweer) enkele personeelsleden in de administratieve en commerciële omkadering (deeltijds) op technische werkloosheid te plaatsen.

De Albanese flankspeler Kristal Abazaj (24) vertrekt definitief naar de Turkse tweedeklasser Istanbulspor. Hij kwam in juli 2018 voor 750.000 euro naar Brussel, maar kon zich nooit doorzetten en werd zo meermaals verhuurd. Een (virtuele) informatievergadering met een impactstudie rond de omgevingsfactoren werd gehouden, als volgende stap voor het project van het nieuwe stadion voor de Zebra's. De video kan ook worden bekeken op de clubsite. Vragen en opmerkingen van personen zijn mogelijk tot 7 oktober. Het nieuwe multifunctionele onderkomen moet plaats bieden aan 20.000 supporters. Gedelegeerd bestuurder Mehdi Bayat liet weten dat ze zich voor het ontwerp inspireerden op een stadion in Nieuw-Zeeland.De overbodige Malinese aanvaller Adama Niane (27) koos voor een definitieve overgang naar de Franse tweedeklasser FC Sochaux. Voor de vijfde ronde van de Croky Cup, hetgeen overeenkomt met de 1/32 finales, trekt de ploeg van Marc Brys op zondag 11 oktober om 16 uur naar de amateurs van R Knokke FC. De ploeg speelt dit seizoen in eerste nationale.De open brief van de club haalde niks uit, want minister van Sport Ben Weyts (N-VA) strafte de Limburgers nadat niet alle fans zich tijdens het eerste thuisduel hielden aan de opgelegde coronaveiligheidsmaatregelen (veilige afstand en mondmaskerplicht). Van de maximaal 5000 plaatsen werden er toen in totaal 3140 ingenomen. Na dit wangedrag werd beslist dat er bij de volgende wedstrijd in de Cristal Arena - tegen KV Oostende - slechts 2500 supporters worden toegelaten. Dit komt neer op een halvering van de stadioncapaciteit.Bankzitter Cyriel Dessers werd door bondscoach Gernot Rohr opgeroepen voor oefeninterlands van Nigeria met Ivoorkust (9 oktober) en Tunesië (13 oktober). Titularis Paul Onuachu haalde de selectie van de Super Eagles niet. Het Nieuwsblad weet dat de Spaanse tweedeklasser Málaga CF interesse heeft in de overbodige Senegalees-Spaanse aanvaller Mamadou Sylla (26), die nog tot 2021 onder contract ligt en vorig seizoen werd verhuurd aan de Russische eersteklasser FK Gazovik Orenburg. De balans: geen goals in vijf duels, of 255 speelminuten.Door de onzekerheid over de blessure (lichte verrekking kuit) van Sven Kums werd middenvelder Sulayman Marreh aan de Europese spelerslijst toegevoegd, wat maakt dat aanvaller Dylan Mbayo werd geschrapt. Speurders van de federale politie deden een huiszoeking bij de club, een onderzoek in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar ex-voorzitter Dieter Penninckx. De oud-topman en CEO van de failliete modegroep FNG werd in augustus in verdenking gesteld van fraude maar ook manipulatie van de beurskoers van zijn bedrijf. De club zelf wordt niet genoemd bij dit alles. Ondertussen fungeert Luc Leemans als voorzitter binnen de raad van bestuur. Rechterverdediger Luis Pedro Cavanda (29), wiens contract in mei werd ontbonden en die dus een vrije speler is, onderhandelt volgens La Gazette des Sports met een Italiaanse tweedeklasser. De Japanse middenvelder Yuki Kobayashi (28) zocht en vond in Qatar met Al-Khor een nieuwe uitdaging. Hij tekende in september 2019 een tweejarige verbintenis op de Freethiel en geraakte in 21 wedstrijden aan 2 goals en 2 assists. Voor de vijfde ronde van de Croky Cup, hetgeen overeenkomt met de 1/32 finales, ontvangt het team van Nicky Hayen op zondag 11 oktober om 16 uur de amateurs van Sparta Petegem. Om de financiële impact van de coronacrisis aan te kunnen, ziet de club zich genoodzaakt om (alweer) enkele personeelsleden in de administratieve en commerciële omkadering (deeltijds) op technische werkloosheid te plaatsen.