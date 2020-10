Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Jérémy Doku (18) vertoeft in Rennes voor zijn medische testen, want de Franse CL-deelnemer is bereid minstens 26 miljoen euro te betalen voor de Rode Duivel, die voor vijf seizoenen kan tekenen. Aanvankelijk was het plan in het Lotto Park om dit toptalent pas te verkopen vanaf de zomer van 2021.

Een transfer van Nany Dimata (23) richting Dijon FCO ketste af, wegens medische redenen. Met de Pools-Amerikaanse centrale verdediger Matthew Miazga (25) werd een rechtsvoetige speler gehuurd van Chelsea. De overbodige Portugese centrale verdediger Josué Sá (28) verhuisde naar het Bulgaarse PFK Loedogorets Razgrad.

La Dernière Heure maakt net als Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws melding van de definitieve komst (voor circa 500.000 euro) van de Ierse middenvelder Josh Cullen (24), eigendom van West Ham maar de afgelopen seizoenen vaak verhuurd aan tweede- en derdeklassers zoals Charlton Athletic, Bolton Wanderers en Bradford City. Francis Amuzu (21) mag niet naar 1.FC Köln, 1.FSV Mainz 05 of Olympiacos Piraeus, door het vertrek van Doku. Ook Mohammed Dauda moet blijven. De Nigeriaanse aanvaller Paul Mukairu (20), nog tot 2024 onder contract bij het Turkse Antalyaspor, zou een piste zijn die wordt gevolgd.

Antwerp

Gazet van Antwerpen weet dat de Franse verdediger Jérémy Gelin voor een seizoen zonder aankoopoptie wordt gehuurd van Rennes. De Ghanese linkerflankaanvaller Nana Ampomah (23, Fortuna Düsseldorf en ex-Waasland-Beveren) legt vandaag zijn medische tests af. Als nieuwe aanvaller wordt gedacht aan Guy Mbenza (20) uit Congo-Brazzaville, die wel nog tot 2022 verbonden is aan Cercle Brugge. Verdediger Luete Ava Dongo (24) wil vertrekken.

Beerschot

De overbodige Togolese aanvaller Euloge Fessou Placca (25) werd tot het einde van het seizoen verhuurd aan 1B-club Lierse K. De Franse verdediger Baptiste Aloé, die transfervrij vertrok, vond onderdak bij het Portugese FC Arouca.

Charleroi

La Dernière Heure bericht dat het Italiaanse Parma een - eerste - bod uitbracht op rechterverdediger Maxime Busi (20), hetgeen werd geweigerd door de clubleiding. Linkerflankaanvaller David Henen (24) vertrekt zo goed als zeker richting een Franse tweedeklasser.

Club Brugge

Linkerflankspeler Noa Lang (21), een Nederlands belofteninternational van Ajax, is in beeld als vervanger voor Emmanuel Dennis, zo wordt meegegeven door Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Rennes polste vergeefs naar de overnamevoorwaarden voor doelman Simon Mignolet, die net als Gouden Schoen Hans Vanaken bijtekende tot 2025

KRC Genk

Kersvers Deens international Joakim Maehle (23) speelde zich in de kijker van Atalanta Bergamo en Ol. Marseille. De Zweedse aanvaller Benjamin Nygren (19), die in 2019 voor vijf jaar tekende, wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan SC Heerenveen.

KAA Gent

Roman Jaremtsjoek (24) laat in Het Laatste Nieuws uitschijnen dat hij vandaag hoopt naar een nieuwe ploeg te kunnen gaan.

De Franse eersteklasser Angers SCO toont belangstelling voor de Gambiaanse controlerende middenvelder Sulayman Marreh (24), een dertienvoudig international die nog een verbintenis heeft tot 2023.

OH Leuven

Het Nieuwsblad achterhaalde dat de Jordaanse international Musa Al-Tamari (23), een rechtsbuiten die ook als diepste aanvaller inzetbaar is, Apoel Nicosia voor 1 miljoen euro verruilt voor de promovendus.

KV Mechelen

Middenvelder Aster Vranckx (18) wordt fel gegeerd. VfL Wolfsburg bracht een - derde - bod uit van 6 miljoen euro, maar Malinwa wil minstens 8 miljoen euro voor zijn groeibriljant. Ook Parma nam al contact met zijn entourage, maar meldde zich nog niet officieel bij de club.

RE Mouscron

De Henegouwers namen afscheid van twee spitsen. De Nigeriaans-Spaanse aanvaller Cédric Omoigui (25) trekt naar het Spaanse Real Racing Club Santander, rechterflankspeler Dylan Seys (24) mocht transfervrij naar het Nederlandse SBV Excelsior uit Rotterdam.

Standard

Le Soir meldt dat de Cypriotische linksvoetige verdediger Konstantinos Laifis (27), nog onder contract tot 2022, op weg lijkt naar Sampdoria. Daar zou hij de Gambiaanse centrale verdediger Omar Colley (ex-KRC Genk) vervangen, die naar Fulham zou gaan. De transfersom zou 5 miljoen euro bedragen. Ook Real Sociedad en een Duitse eersteklasser liggen op de loer.

Aleksandar Boljevic (voor 2 miljoen euro) en Duje Cop (transfervrij, wegens een te hoog salaris) mogen weg.

