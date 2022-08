Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Union en KAA Gent.

De opvolgers van Gomez en Amuzu

De uitkomst van de transfers van Sergio Gomez en Francis Amuzu is nipt. De Brusselse club moet enkele miljoenen euro's kunnen recupereren uit de verkoop van hun linkerflankspelers en heeft zijn zinnen al gezet op hun opvolgers. Het duo zal waarschijnlijk vanavond tegen Paide in de Conference League hun laatste minuten in het paarse tricot spelen. Peter Verbeke wacht ondertussen niet op het officiële vertrek om naar opvolgers te zoeken. De nieuwe rekruten zouden uit de Duitse en Italiaanse competities kunnen komen.

De eerste naam die de ronde doet is Darko Churlinov. De 22-jarige Macedoniër speelt bij het Duitse Vfb Stuttgart en maakte afgelopen weekend nog maar zijn debuut voor de Mercedesclub. Vorig seizoen werd hij namelijk uitgeleend aan Schalke, waar hij twee keer wist te scoren en zes assists gaf in 22 optredens bij de club die promotie kon afdwingen. Stuttgart vraagt naar verluidt tussen de 4 en 5 miljoen euro voor de Macedonische linkspoot.

Anderlecht is echter niet de enige gegadigde. Ook het Burnley van Vincent Kompany, jawel, wil 3 miljoen euro op tafel leggen voor Churlinov. Paars-wit zou dat met de komende inkomsten echter moeten kunnen overklassen. Zeker als we ook de mogelijke inkomsten van de Conference Leaugue kunnen meerekenen.

De andere naam die wordt genoemd, is er eentje uit Italië met Giuseppe Pezzella. De 1,87 m lange linkspoot van Serie B-club Parma werd in 2020 nog gekocht voor bijna 6 miljoen euro en mocht vorig jaar zijn kans gaan bij Atalanta na de degradatie van Parma. In de 3-4-3-formatie van Gian Piero Gasperini speelde hij vaak als linkerflankspeler en kwam hij tot 21 optredens in de Serie A, waarbij hij drie assists gaf. In de Champions League kwam hij ook drie keer uit voor La Dea. Zijn meer defensieve profiel dan Sergio Gomez en Amuzu biedt Mazzu meer opties als hij zou willen omschakelen op een viermansverdediging.

Titelambities bij Standard

Fergal Harkin is eindelijk begonnen aan zijn missie als sportief directeur bij Standard nadat zijn opzegtermijn van drie maanden bij Manchester City afgelopen vrijdag afliep. En er ligt meteen heel wat werk op de plank, vooral op gebied van transfers. Wat zijn de ambities van Standard in deze laatste maand van de transfermarkt? 'We moeten de juiste mensen binnenhalen, spelers met leiderschap en kwaliteit. Als we een goede deal vinden, tekenen we de speler. Welke posities en hoeveel spelers? We hebben een grote lijst van spelers op verschillende posities. We hebben misschien twee of drie mercato's nodig om te komen waar we willen zijn, maar we werken er hard aan om het team te versterken', aldus Harkin.

'Ik ben niet de Messias en ik heb geen toverstokje, maar we willen dat Standard mee kan strijden om de landstitel en terug in Europese kan schitteren. Maar we zullen geduld moeten hebben', voegde Harkin eraan toe, die vervolgens inging op het geval van twee belangrijke spelers aan het begin van het seizoen: Selim Amallah en Nicolas Raskin. 'We willen niet dat ze weggaan. Nicolas is een zeer belangrijke speler. Voor Selim is het altijd ingewikkeld als je het laatste jaar van je contract ingaat. Wij hebben echter reeds zeer positieve besprekingen met hem gehad. Wij willen ze houden en zijn besprekingen begonnen om hun contracten te verlengen. Ons doel is niet om ze te verkopen.'

Toch een beetje Champions League bij Union?

Hoewel Union niet zal deelnemen aan de Champions League, kan het wellicht rekenen op de diensten van een speler die daar enige ervaring heeft. In 2012 werd José Rodriguez, een jeugdproduct van Real Madrid, de jongste speler in de geschiedenis van de Koninklijke die de witte kleuren droeg in de Champions League. In een 4-1-overwinning op Ajax mocht hij op 18 minuten van het einde Kaká vervangen. Geen enkele jongere speler heeft dat record sindsdien gebroken, maar het betekende niet het begin van een groot succes in het Estadio Santigo Bernabeu, want hij kwam slechts aan vier wedstrijden. Daarin scoorde hij wel een keer in de Copa del Rey tegen Alcoyano.

Daarna speelde hij voor Deportivo La Coruãa, Galatasaray, Mainz, Malaga, Maccabi Tel Aviv, Fortuna Sittard en Fuenlabrada voordat hij terugkeerde naar Israël bij Maccabi Haifa, waar hij twee seizoenen bleef, 80 wedstrijden speelde en 1 doelpunt scoorde. Sindsdien heeft hij het einde van zijn contract bereikt en staat hij naar verluidt in de belangstelling van verschillende ploegen uit de Jupiler Pro League, waaronder Union. Rodriguez zou een kwaliteitsboost moeten brengen in een kern die de laatste wedstrijden zijn grenzen lijkt bereikt te hebben.

José Rodriguez bij zijn CL-debuut voor Real in 2012. © GETTY

