Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, KV Oostende en Union.

Kompany shopt in België

'Neen, ik ga geen spelers van Anderlecht halen. Ik wil de club geen schade berokkenen', meldde Kompany nog in zijn eerste weken als coach van Burnley. Daar blijft ondertussen alweer weinig van over, want volgens Het Nieuwsblad zit de ex-Rode Duivel achter vier spelers uit de Jupiler Pro League aan: twee van paars-wit en twee van Standard. Het gaat om Josh Cullen, de meest gebruikte speler vorig seizoen bij de Brusselaars, en het jonge talent Enock Agyei. De 17-jarige flankaanvaller geldt als een enorme belofte. In vijf matchen voor de nationale U17 was hij dit jaar goed voor drie goals en vijf assists. Veel zal hij ook niet moeten kosten, want de jonge Belg ligt nog maar één jaar onder contract in het Lotto Park.

Concreter is echter de interesse in de twee spelers van Standard: Samuel Bastien en Jackson Muleka. Toch verrassende namen, want geen van beide kwam vorig seizoen veel in de plannen van de Rouches voor. Samuel Bastien, ondertussen 25 jaar en international bij Congo, kon de laatste seizoenen niet bevestigen en zou voor 800.000 euro opgepikt kunnen worden. Muleka werd dan weer uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa, waar de Congolees helemaal ontplofte met twaalf goals in veertien wedstrijden. De nieuwe Standardeigenaar 777 Sports zou het vertrek van beide spelers niet al te erg vinden.

Retour Nancy

Nog in Het Nieuwsblad stond een interview met Thorsten Theys, de flamboyante COO van KV Oostende. Sinds enkele weken is hij namelijk ook algemeen directeur van Nancy, een andere club uit de portefeuille van de Amerikaanse eigenaars van de Kustboys. Bij de Franse club, die ondertussen gezakt is naar de derde klasse, verblijft hij van dinsdag tot donderdag. De rest van de dagen is hij nog te bewonderen aan 't zeetje.

Het leven is goed in Frankrijk, zegt hij. 'Het is niet zoals God in Frankrijk, maar het is wel een leuke uitdaging. Stel dat PSG mij zou vragen om zakelijk het een en het ander te bekijken, zou ik dat niet zo uitdagend vinden.' Bij Nancy verliep het allemaal echter niet zo vlot de laatste tijd en dat terwijl in Oostende naar eigen zeggen het tegenovergestelde waar is. 'Sportief zijn we geen topteam, maar als ik alle commerciële inkomsten van elke club in relatieve zin afzet tegenover bijvoorbeeld de zitjes in het stadion, dan speelt KVO wel top 5 op dat vlak.'

Daar moet Nancy dus ook naartoe, al is het niet de bedoeling om een kopie van Oostende te worden. 'Maar een goed idee bij Oostende kan ook iets opleveren in Frankrijk.'

© Belga Image

Pocognoli snapt de interesse voor Nielsen

Ondertussen lijkt Casper Nielsen het onderwerp van dé transfersoap van de Jupiler Pro League te worden. De 28-jarige Deen wil graag weg bij Union en lijkt zijn focus te hebben gezet op Club Brugge, maar de vicekampioen wil hem niet laten gaan voor minder dan 7 miljoen euro. Ondertussen is de volledige Belgische top buiten KRC Genk, zo meldt HLN, uit op de handtekening van de middenvelder.

Het Laatste Nieuws ging horen bij ex-ploegmaat Sébastien Pocognoli waarom iedereen zo geïnteresseerd is in de diensten van de Deen. 'Toen ik naar Union kwam, speelde Casper nog als nummer tien. Ik adviseerde hem lager te gaan spelen. Op de zes kan hij een topcarrière maken, daar was ik toen al van overtuigd. Hij gaf me daar uiteindelijk gelijk in. Dit seizoen is hij op die plek gaan spelen en we hebben allemaal gezien hoe goed hij was.'

© Belga Image

Vooral de vergelijking met Vormer komt naar boven. 'Qua mentaliteit is er niks op aan te merken', gaat Pocognoli verder. 'Hij werkt keihard, ook op training. Hij is heel erg veelzijdig. Kan lopen, werken, creatief zijn, coachen... Hij is altijd eerlijk, op het veld en ernaast. Elke coach wil zo'n speler in zijn ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat hij met betere spelers om zich heen nog serieuze stappen kan zetten. Hij kan bij elke Belgische topploeg mee.'

