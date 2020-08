Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Percy Tau heeft zijn eerste doelpunt gemaakt. De nieuwe Zuid-Afrikaan maakte volgens Het Nieuwsblad een gretige indruk in de oefenwedstrijd tegen Lommel (3-0). De twee overige doelpunten werden gemaakt door Verschaeren en Bakkali.

Het Laatste Nieuws meldt dan weer dat Samuel Mbangula Anderlecht verlaat. De 16-jarige jeugdinternational trekt naar Juventus.

Nicolas Anelka is dezer dagen geregeld op Neerpede te spotten. De voormalige Franse international krijgt geen plaatsje in de staf van paars-wit, maar komt er kijken naar zijn zoon Kais, die test bij de U13 van Anderlecht. De kans dat hij effectief wordt toegelaten is volgens Het Nieuwsblad klein. Ook bij Standard zou hij welkom zijn voor enkele testtrainingen.

Bekijk hieronder de trailer van de Netflix-documentaire over Nicolas Anelka.

Antwerp

Jens Teunckens, die geen nieuw contract kreeg op de Bosuil, heeft een nieuwe club te pakken. De jonge doelman (22) gaat de komende twee seizoenen bij AEK Larnaca op Cyprus voetballen, meldt Gazet van Antwerpen.

Club Brugge

Emmanuel Dennis profiteerde zondag van de rustdag om met zijn privéjet een tripje naar Cannes te maken, samen met ploegmaat Koussounou. Het Laatste Nieuws weet dat de Nigeriaan er ook verkennende gesprekken voerde met een geïnteresseerde club.

Eupen

Eupen neemt Mamadou Koné (28) over van Malaga, meldt Het Nieuwsblad. De Ivoriaanse spits speelt al bijna zijn hele carrière in Spanje, maar werd in 2018 ook al even aan Eupen verhuurd.

KAA Gent

De Buffalo's moeten het lange tijd zonder twee van hun zomeraanwinsten doen. Recordtransfer Nurio liep een scheurtje op in zijn mediale band, Het Nieuwsblad weet dat hij zes tot acht weken buiten strijd is. Alexandre De Bruyn moet dan weer geopereerd worden aan de voorste kruisband. Hij zou zeker zes maanden in de lappenmand liggen.

De transfer van Jonathan David naar Lille is volledig rond, meldt Het Laatste Nieuws. De Fransen betalen 27,5 miljoen euro voor de Canadese spits. Inclusief bonussen zou dat bedrag alsnog kunnen oplopen tot de 35 miljoen waarop Gent in eerste instantie hoopte. David tekent eerstdaags een contract voor vijf seizoenen.

