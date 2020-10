Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Nigeriaanse aanvaller Paul Mukairu (20), die nog tot 2024 onder contract ligt bij het Turkse Antalyaspor, wordt - als vervanger van Jérémy Doku (18, naar Rennes) - gehuurd met aankoopoptie. De Ierse middenvelder Josh Cullen (24, West Ham) tekende voor drie seizoenen. De overbodige controlerende middenvelder Aristote Nkaka Bazunga (24), nog onder contract tot 2023, wordt verhuurd aan de Duitse tweedeklasser SC Paderborn 07.

Antwerp

De Franse rechtsvoetige centrale verdediger Jérémy Gelin (23) wordt voor een seizoen gehuurd van Rennes. De Ghanese linkerflankaanvaller Nana Ampomah (23, Fortuna Düsseldorf en ex-Waasland-Beveren) wordt zelfs voor twee seizoenen uitgeleend door de Duitse tweedeklasser.

Guy Mbenza (20, Cercle Brugge), een spits uit Congo-Brazzaville, tekende tot 2023. Ex-international Kevin Mirallas (33), transfervrij nadat zijn contract op de Bosuil niet werd verlengd, kreeg een verbintenis tot het einde van het seizoen bij het Turkse Gaziantepspor FK.

Beerschot

Middenvelder Brian De Keersmaecker (20) en flankaanvaller Jorn Vancamp (21) worden verhuurd aan de Nederlandse tweedeklasser FC Eindhoven.

Cercle Brugge

De Franse rechterverdediger Giulian Biancone (20) wordt opnieuw tot het einde van het seizoen gehuurd van AS Monaco. De overbodige Franse aanvaller Alimami Gory (24) trekt op uitleenbasis naar de Franse tweedeklasser ES Troyes AC.

Charleroi

Parma legde rechterverdediger Maxime Busi (20) vast tot 2025 en betaalde 7,5 miljoen euro. Als vervanger haalden de Carolo's Jules Van Cleemput (23) voor naar verluidt 1 miljoen euro weg bij KV Mechelen. Hij kreeg een verbintenis tot 2023.

Linkerflankaanvaller David Henen (24) ging akkoord met het voorstel tot 2023 van de Franse tweedeklasser Grenoble Foot 38.

De Poolse aanvaller Lukas Teodorczyk (29) wordt gehuurd van Udinese, de Burundese spits Saido Berahino (27) van SV Zulte Waregem.

Club Brugge

Linkerflankspeler Noa Lang (21), een Nederlands belofteninternational, werd tijdelijk overgenomen van Ajax. Het gaat om een verhuur, met aankoopoptie voor 6 miljoen euro.

De overbodige doelman Marko Letica (UC Sampdoria) en verdediger Erhan Masovic (VfL Bochum) werden verhuurd.

KAS Eupen

De Portugese spits Leonardo Miramar Rocha (23) wordt verhuurd aan tweedeklasser RWDM.

KRC Genk

Kersvers Deens international Joakim Maehle (23) geraakte uiteindelijk niet onderdak bij Ol. Marseille en blijft in de Cristal Arena.

Flankverdediger Casper De Norre (23) wordt verhuurd aan OH Leuven, met aankoopoptie.

KAA Gent

De Noorse rechtsvoetige centrale verdediger Andreas Hanche-Olsen (23), aanvoerder van Stabaek Fotball, ondertekende een verbintenis voor drie seizoenen met optie voor nog een jaar. Hij kostte naar verluidt 800.000 euro.

KV Kortrijk

Op de slotdag van de mercato haalden de Kerels nog twee nieuwe spelers binnen, met de Malinese middenvelder Sambou Sissoko (20, Djoliba AC, 2022) en de Gambiaanse spits Mohamed Badamosi (22, FUS Rabat, 2024).

OH Leuven

De Jordaanse international Musa Al-Tamari (23), een rechtsbuiten die ook als diepste aanvaller inzetbaar is, komt over van het Cypriotische Apoel Nicosia. Hij tekende tot 2023. De linksvoetige centrale verdediger Václav Jemelka (25) wordt gehuurd van het Tsjechische SK Sigmo Olomouc.

KV Mechelen

Goudhaantje Aster Vranckx (18) vertrok dan toch niet op de slotdag van de zomertransferperiode, ondanks verregaande interesse en verschillende pogingen via opbod door het Duits VfL Wolfsburg.

Als vervanger voor de naar Charleroi vertrokken Jules Van Cleemput wordt gelonkt naar de transfervrije Sandy Walsh (25).

RE Mouscron

De Portugese offensieve middenvelder Xadas (22) wordt gehuurd van SC Braga.

Met de ervaren Kaapverdische aanvaller Nuno da Costa (29) haalden de Henegouwers nog een offensieve kracht in huis op uitleenbasis van Nottingham Forest.

Standard

De Luxemburgse rechterflankverdediger Laurent Jans (28) zal met rugnummer 27 spelen. De ex-speler van Waasland-Beveren, die overkomt van FC Metz, versierde een contract tot 2024 bij de Rouches.

De Frans-Algerijnse rechtsbuiten Eddy Sylvestre (21) wordt gehuurd van OGC Nice. Een bod van 12 miljoen euro van West Ham op aanvoerder Samuel Bastien (24) werd volgens La Dernière Heure geweigerd.

Waasland-Beveren

De linksvoetige centrale verdediger Miguel Vieira (29) wordt tot het einde van het seizoen op huurbasis overgenomen van de Turkse kampioen Istanbul Basaksehirspor.

Zulte Waregem

De overeenkomst van de Guinese spits Idrissa Sylla (29), die liep tot 2021, werd ontbonden. Met de Tsjechische balvaste aanvaller Tomás Chory (25, FC Viktoria Pilsen) werd een targetman van 1,99 meter gehuurd.

