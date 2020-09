Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

STVV

De polyvalente flankspeler Mathieu Troonbeeckx (22) verliet definitief Stayen en ging akkoord met een eenjarig voorstel van 1B-club Lierse K.

Om de verdediging te versterken, zou Waasland-Beverenaanvoerder Maximiliano Caufriez (23) volgens verschillende kranten in beeld zijn.

RSC Anderlecht

De Brusselaars vonden na overleg met alle partijen - gemeente, politie, virologen en politiek - een akkoord om bij de komende thuiswedstrijd tegenover Cercle Brugge en de twee daaropvolgende duels (KAS Eupen & OH Leuven) iets meer dan zesduizend supporters toe te laten. Het protocol werd nog niet alle niveaus goedgekeurd, maar is sterk nabij. Op 7 maart, toen het 7-0 werd tegen SV Zulte Waregem, mocht voor het laatst publiek naar het Lotto Park.

K Beerschot VA

Op het Kiel zochten en vonden ze met Keres Masangu (20) een Antwerpse middenvelder bij de beloften van AS Roma. De oud-speler van YR KV Mechelen lag de laatste drie seizoenen onder contract in de Italiaanse hoofdstad, maar vond nu een akkoord voor drie jaar met optie voor een extra seizoen.

YR KV Mechelen

Voor de thuiswedstrijd tegenover KV Oostende worden er in totaal 5.200 supporters toegelaten in het AFAS Stadion. De club bereikte daarvoor overeenstemming met het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten. CEO Frank Lagast is vooral opgelucht, omdat zijn club sterk teert op de aanwezigheid en het vuur van de twaalfde man.

Club Brugge

Het Laatste Nieuws stelt dat blauw-zwart met Linton Maina (21) een Duitse vleugelaanvaller met ook een Keniaans paspoort van tweedeklasser Hannover 96 op het oog heeft. Er zou volgens sensatiekrant Bild-Zeitung zelfs al een bod van 6 miljoen euro zijn uitgebracht op het toptalent. Hij kan fungeren als vervanger voor Krepin Diatta en/of Emmanuel Dennis.

KRC Genk

De transfer van Rode Duivel Timoty Castagne (24), die voor 24 miljoen euro Atalanta Bergamo verruilt voor Leicester City, levert de Limburgers 700.000 euro op als opleidingsvergoeding.

Standard

La Dernière Heure meldt dat de Congolese spits Jackson Muleka (20, onder contract sinds 12 augustus tot 2024, voor 1,5 miljoen euro + 45 procent op de doorverkoop, TP Mazembe) zijn visum kreeg en op zaterdag 5 september in Luik zou geraken.

