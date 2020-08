Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Anderlecht

Het Nieuwsblad meldt dat Luka Adzic dicht bij een uitleenbeurt aan ADO Den Haag staat.

Het Laatste Nieuws acht de kans klein dat Vincent Kompany zondag speelt tegen Sint-Truiden. Nieuwkomers Mikha en Tau zitten wel in de selectie. 'En er zullen wissels zijn in vergelijking met de match tegen Mechelen', klinkt het op Neerpede.

Antwerp

Geen gebrek aan ambitie in 't Stad. 'We hoeven niet bang zijn om over de titel te spreken', klinkt het bij Ritchie De Laet in een interview met Het Nieuwsblad.

Club Brugge

Slecht nieuws voor Club. Het moet Matej Mitrovic zeker zes maanden missen. De Kroaat werd geopereerd aan de hiel. Ook Maxim De Cuyper staat een tijdje langs de kant volgens Het Laatste Nieuws, hij kampt met een meniscusprobleem.

Beerschot

Beerschot voert gesprekken met Japans international Musashi Suzuki, weet Het Nieuwsblad. De aanvaller was vorig seizoen goed voor twintig doelpunten in 39 wedstrijden bij Consadole Sapporo, een middenmoter.

KAA Gent

Volgens Het Nieuwsblad staat zaterdag tegen Kortrijk niet Thomas Kaminski, maar wel Davy Roef in doel. Kaminski zag er bij het tweede tegendoelpunt afgelopen weekend tegen STVV niet al te best uit.

Ook slecht nieuws voor Nana Asare en Brecht Dejaegere. Het duo past niet meer in de plannen van Jess Thorup. 'Die twee jongens hebben geweldige dingen gedaan voor de club, maar het is nu tijd om naar iets anders uit te kijken', noteerde Het Laatste Nieuws uit de mond van de Deen.

KV Mechelen

Malinwa verhuurt jongeren Alec Van Hoorenbeeck en Gaétan Bossiers aan de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport, meldt Het Laatste Nieuws.

