Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De Nigeriaanse spits Tolu Arokadare (19), een target van paars-wit, krijgt voorlopig geen vrijgeleide van zijn Letse club Valmiera. Een transfer wordt moeilijk, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Antwerp

Slechts nieuws voor de Sinjoren, want rechtsachter Aurélio Buta liep tegen Cercle Brugge een spierscheur op, zo blijkt na verder medisch onderzoek. De Portugese sterkhouder zal minstens enkele weken out zijn.

Beerschot

Beerschot stoffeert zijn aanvalslinie met een Japanse international. Het gaat om Musashi Suzuki (26), volgens Het Laatste Nieuws een polyvalente aanvaller met veel loopvermogen. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor een vierde.

Charleroi

De Zebra's lenen de overbodige spits Chris Bedia voor één seizoen uit aan de Franse tweedeklasser Sochaux.

KRC Genk

Wat al in de lucht hing, werd bevestigd: Dieumerci Ndongala verkast naar de Cypriotische topclub Omonia Nicosia, dat hem vastlegt voor drie seizoenen. Vorig seizoen werd de Congolese winger al uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa.

KV Kortrijk

De Kerels haalden met Trent Sainsbury een nieuwe centrale verdediger, zo weet Het Laatste Nieuws. De 28-jarige Australische international speelde in het verleden voor PEC Zwolle, PSV, Inter Milaan en vorig seizoen Maccabi Haifa.

OH Leuven

De Leuvenaars haalden naast Iversen nóg een nieuwe doelman in huis: Rafael Romo (30), met wie trainer Marc Brys al samenwerkte bij Beerschot. De Venezolaanse international tekende een contract voor twee jaar en komt over van het Deense Silkeborg.

Waasland-Beveren

Waasland-Beveren hield gisteren een vergadering met de aandeelhouders, met als hoofdthema een clubovername. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om vijf concrete kandidaat-overnemers, allen uit het buitenland.

Lees ook: Licht op groen voor overname Waasland-Beveren?

Rafael Romo, in 2018 nog met Beerschot in actie tégen OH Leuven. © BELGA

De Nigeriaanse spits Tolu Arokadare (19), een target van paars-wit, krijgt voorlopig geen vrijgeleide van zijn Letse club Valmiera. Een transfer wordt moeilijk, zo meldt Het Laatste Nieuws.Slechts nieuws voor de Sinjoren, want rechtsachter Aurélio Buta liep tegen Cercle Brugge een spierscheur op, zo blijkt na verder medisch onderzoek. De Portugese sterkhouder zal minstens enkele weken out zijn.Beerschot stoffeert zijn aanvalslinie met een Japanse international. Het gaat om Musashi Suzuki (26), volgens Het Laatste Nieuws een polyvalente aanvaller met veel loopvermogen. Hij ondertekende een contract voor drie seizoenen, met optie voor een vierde.De Zebra's lenen de overbodige spits Chris Bedia voor één seizoen uit aan de Franse tweedeklasser Sochaux.Wat al in de lucht hing, werd bevestigd: Dieumerci Ndongala verkast naar de Cypriotische topclub Omonia Nicosia, dat hem vastlegt voor drie seizoenen. Vorig seizoen werd de Congolese winger al uitgeleend aan het Turkse Kasimpasa.De Kerels haalden met Trent Sainsbury een nieuwe centrale verdediger, zo weet Het Laatste Nieuws. De 28-jarige Australische international speelde in het verleden voor PEC Zwolle, PSV, Inter Milaan en vorig seizoen Maccabi Haifa.De Leuvenaars haalden naast Iversen nóg een nieuwe doelman in huis: Rafael Romo (30), met wie trainer Marc Brys al samenwerkte bij Beerschot. De Venezolaanse international tekende een contract voor twee jaar en komt over van het Deense Silkeborg.Waasland-Beveren hield gisteren een vergadering met de aandeelhouders, met als hoofdthema een clubovername. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om vijf concrete kandidaat-overnemers, allen uit het buitenland.