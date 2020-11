Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Dimata traint na zijn blessure weer mee, net als Mychajlytsjenko en Stroeykens die verlost zijn van het coronavirus.

Intussen wonnen de Anderlechtvrouwen in het Lotto-Park met 8-0 van het Ierse Linfield in de eerste voorronde van de CL. Ze hebben nog één voorronde te gaan, op 18 of 19 november.

R.Antwerp FC

De Franse verdediger Batubinsika is verlost van het coronavirus maar volgens de regels van de Uefa is hij nog niet inzetbaar vanavond in de Europa League. Komend weekend mag hij wel aantreden.

Sporting Charleroi

Zoals verwacht tekende de Engelse rechtsback Jon Flanagan een contract bij de Zebra's. het is er één voor één seizoen, met een optie voor nog een tweede jaar. Flanagan was transfervrij na een tweejarig verblijf bij de Rangers en speelde zijn laatste wedstrijd op 26 januari van dit jaar.

KRC Genk

Marc Brys bedankte voor het aanbod om de opvolger van Jess Thorup te worden. Brys ligt bij OHL nog onder contract tot 2022 en wil nu niet weg.

KV Kortrijk

Trainer Vanderhaeghe wordt na zijn rode kaart in de derby tegen Zulte Waregem voor één speeldag geschorst. Linksback Kristof D'Haene die met een heupblessure uitviel tegen Anderlecht, wacht een lange revalidatie. Waarschijnlijk zit zijn seizoen er op.

KV Mechelen

William Togui testte nog licht positief en blijft een week langer in quarantaine. Er zijn geen nieuwe besmettingen bij Mechelen.

Excelsior Mouscron

Trainer Jorge Simao kon gisteren al trainen met 15 spelers, maar er zijn nog altijd 12 kernspelers, waarvan 7 vaste waarden, besmet.

Standard

Zinho Vanheusden werd gisteren met succes geopereerd aan de linkerknie, en kan aan zijn revalidatie beginnen die de rest van het seizoen in beslag zal nemen. Uiteindelijk reisde Standard naar Polen met drie jongeren van achttien: Hugo Siquet, Mabani en Landu. Laatstgenoemde was ook al mee naar Lissabon.

STVV

Doelman Kenny Steppe is van zijn kuitblessure verlost, traint weer mee en is opnieuw inzetbaar.

Zulte Waregem

Aanvaller Dompé krijgt voor zijn rode kaart tegen Kortrijk één speeldag schorsing.

Dimata traint na zijn blessure weer mee, net als Mychajlytsjenko en Stroeykens die verlost zijn van het coronavirus.Intussen wonnen de Anderlechtvrouwen in het Lotto-Park met 8-0 van het Ierse Linfield in de eerste voorronde van de CL. Ze hebben nog één voorronde te gaan, op 18 of 19 november.De Franse verdediger Batubinsika is verlost van het coronavirus maar volgens de regels van de Uefa is hij nog niet inzetbaar vanavond in de Europa League. Komend weekend mag hij wel aantreden.Zoals verwacht tekende de Engelse rechtsback Jon Flanagan een contract bij de Zebra's. het is er één voor één seizoen, met een optie voor nog een tweede jaar. Flanagan was transfervrij na een tweejarig verblijf bij de Rangers en speelde zijn laatste wedstrijd op 26 januari van dit jaar.Marc Brys bedankte voor het aanbod om de opvolger van Jess Thorup te worden. Brys ligt bij OHL nog onder contract tot 2022 en wil nu niet weg.Trainer Vanderhaeghe wordt na zijn rode kaart in de derby tegen Zulte Waregem voor één speeldag geschorst. Linksback Kristof D'Haene die met een heupblessure uitviel tegen Anderlecht, wacht een lange revalidatie. Waarschijnlijk zit zijn seizoen er op.William Togui testte nog licht positief en blijft een week langer in quarantaine. Er zijn geen nieuwe besmettingen bij Mechelen.Trainer Jorge Simao kon gisteren al trainen met 15 spelers, maar er zijn nog altijd 12 kernspelers, waarvan 7 vaste waarden, besmet.Zinho Vanheusden werd gisteren met succes geopereerd aan de linkerknie, en kan aan zijn revalidatie beginnen die de rest van het seizoen in beslag zal nemen. Uiteindelijk reisde Standard naar Polen met drie jongeren van achttien: Hugo Siquet, Mabani en Landu. Laatstgenoemde was ook al mee naar Lissabon.Doelman Kenny Steppe is van zijn kuitblessure verlost, traint weer mee en is opnieuw inzetbaar.Aanvaller Dompé krijgt voor zijn rode kaart tegen Kortrijk één speeldag schorsing.