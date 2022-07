Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: STVV, Standard en RWDM.

Dubbelslag voor STVV

Volgens Het Belang van Limburg staat Gianni Bruno op een zucht van een (huur)overeenkomst met STVV. De Kanaries hebben een mondeling akkoord met KAA Gent en met de speler. De 30-jarige aanvaller zou een seizoen gehuurd worden.

STVV was naarstig op zoek naar aanvallende versterking omdat de contracten van João Klauss en Taichi Hara afgelopen zijn. Het informeerde bij KAS Eupen naar Julien Ngoy, maar die koos voor KV Mechelen.

Bruno is van Italiaanse afkomst, maar hij heeft de Belgische nationaliteit. Dat is mooi meegenomen, want na het vertrek van Steve De Ridder en Dimitri Lavalée kunnen de Limburgers een extra Belg in de kern goed gebruiken.

Bruno kende tussen 2019 en 2021 een mooie periode bij Zulte Waregem, waar hij 24 keer scoorde. Dat leverde hem vorige zomer een transfer naar AA Gent op, maar in de Ghelamco Arena kwam de Luikenaar amper vijf keer in actie. Bij STVV zal hij ongetwijfeld meer aan spelen toe komen.

De hand van Deila bij Standard

Tijdens de stage in het Nederlandse Garderen heeft Ronny Deila de Rouches langzaam maar zeker doordrongen van zijn principes. De Noorse coach voert solidariteit hoog in het vaandel, aldus La Dernière Heure. Vandaar dat hij ook veel belang hecht aan teamspirit. Vandaar dat de groep vorige week donderdag een uitstapje maakte naar een Italiaans restaurant, op zo'n twintig kilometer van Garderen. Op het menu: pasta, pizza en lasagne. Deila eerde er ook de traditie door als nieuwkomer een liedje te zongen. Hij koos voor 'Let it be' van The Beatles.

Op het veld is 'Let it be' alleszins niet de leuze van de Rouches. Deila wil dat zijn ploeg hoog druk zet. Er snel uitkomen en balbezit zijn twee punten waar de coach ook op hamert. Joachim Van Damme liet zich al ontvallen dat de aanpak van Deila hem doet denken aan die van Wouter Vrancken bij KV Mechelen.

De coach heeft ook een directe stijl richting zijn spelers. Zo kreeg Selim Amallah, die met zijn hoofd bij een transfer zit, dat hij meer bij de les moet zijn. 'Als ik een speler iets te zeggen heb, dan zeg ik het. Ik confronteer hem met mijn visie op de zaken', zegt de Noor in La Dernière Heure.

Jong volk bij RWDM

RWDM opent op vrijdag 12 augustus zijn seizoen met een uitwedstrijd op Excelsior Virton. De troepen van Vincent Euvrard stomen zich klaar voor het competitiebegin met oefenwedstrijden tegen KV Mechelen, Patro Eisden en Heerenveen. Eerder verloor het van FC Midtjylland met 2-0.

De 40-jarige Euvrard, die bij RWDM een nieuw contract van drie seizoenen tekende, maakt de tussenbalans op in La Capitale. 'Het is bij momenten nog wat ingewikkeld omdat onze kern nog niet compleet is en we nog niet al onze transfers gedaan hebben. Het geeft ons echter ook de kans om een aantal U21-spelers aan onze trainingen te laten deelnemen.'

Een pluspunt, vindt Euvrard, 'want je mag niet vergeten dat we vorig jaar op die manier Théo Gécé en Zak' El Ouahdi in de kern hebben opgenomen.'

'We beginnen nu aan de tweede fase in onze voorbereiding', aldus de T1. 'We zullen een aantal wedstrijden op rij spelen en zo zullen de spelers ritme opdoen. Tegen stevige tegenstanders zullen we snel weten waar we fysiek staan.'

