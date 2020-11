Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

CEO Karel Van Eetvelt (54) werd recent ook het slachtoffer van corona. Waarschijnlijk raakte hij niet besmet op de club, hij werkte immers van thuis uit. Na zijn quarantaineperiode doet Van Eetvelt opnieuw aan telewerk.

Cercle Brugge

Doelman Miguel Van Damme (27), die sinds eind september voor de vierde keer al vecht tegen leukemie, wordt in mei volgend jaar voor het eerst vader. Sinds 6 november is de Oost-Vlaming opnieuw thuis, nadat hij in oktober in quarantaine moest.

KV Kortrijk

Flankaanvaller Faïz Selemani (26), die in de zomer van vorig jaar eenzijdig zijn overeenkomst verbrak bij 1B-club R Union SG, werd door de arbeidsrechtbank veroordeeld. De Comorese international moet een schadevergoeding van meer dan 500.000 euro betalen, plus intresten. Selemani kan wel nog in beroep gaan tegen de beslissing.

Standard

Rode Duivel en voormalig jeugdproduct Nacer Chadli (31, Istanbul Basaksehir) besliste om te investeren in het stadionproject van de Rouches, L'Immobilière du Standard de Liège. Dat is het bedrijf van voorzitter Bruno Venanzi. Chadli, die naar verluidt circa 1 miljoen euro zou inbrengen, volgt daarmee het voorbeeld van Axel Witsel en Michel Preud'homme. Ook professor Jean-Yves Reginster en de nv Solico, actief in de audiovisuele sector, beslisten actie te ondernemen. Door hun financiële inbreng steeg het kapitaal van de onroerende goederen tot 7.308.000 euro.

