RSC Anderlecht

James Lawrence (28), die nog onder contract ligt tot 2021 maar niet langer deel uitmaakt van de A-kern, testte volgens Het Nieuwsblad positief op corona. De volgende zeven dagen moet de verdediger uit Wales daardoor in quarantaine. Ook de Kroatische centrale verdediger Antonio Milic, die een huis deelt met Peter Zulj en recent lichte symptomen vertoonde, werd in quarantaine geplaatst.

R Antwerp FC

Gazet van Antwerpen meldt dat het Turkse Göztepe en het Cypriotische Apoel Nicosia zich hebben gemeld voor de Portugese flankspeler Ivo Rodrigues (25), die nog tot het einde van het seizoen onder contract ligt maar al een maand niet meer meetraint.

K Beerschot VA

Na (vermoedelijk) de Nigeriaanse aanvaller Blessing Eleke zitten ze op Het Kiel nog met een tweede besmet persoon.

SC Charleroi

De Italiaanse aanvaller Frank Tsadjout (21), die door een gebrek aan speeltijd ontgoocheld terugkeerde naar AC Milan, werd door de Rossoneri meteen verhuurd aan Serie B-club AS Cittadella.

Middenvelder Marco Ilaimaharitra (25) speelt tegen K Beerschot VA zijn honderdste wedstrijd voor de Zebra's.

In de derde voorronde van de Europa League komen de Carolo's uit tegen het Servische Partizan Belgrado, dat na verlengingen met 0-1 ging winnen bij het Moldavische Sfintul Gheorghe. De aftrap in het Stade du Pays de Charleroi wordt gegeven op donderdag 24 september om 19 uur.

Club Brugge

Met de Guinese centrale middenvelder Ibrahima Breze Fofana (18) werd een jong talent weggehaald bij Diamants uit Conakry. Hij kreeg een overeenkomst tot 2023 en geldt als een wissel op de toekomst. Vandaar dat hij zal meetrainen met de A-kern, maar in eerste instantie competitiewedstrijden zal spelen voor Club NXT in 1B.

KRC Genk

Het Belang van Limburg denkt net als Het Laatste Nieuws dat naast de Deen Jess Thorup (50, ex-KAA Gent) ook en vooral Frank Vercauteren (63, ex-Anderlecht) op het verlanglijstje staat om de doorgestuurde Hannes Wolf op te volgen als nieuwe coach van de Limburgers. Er waren al eerste verkennende gesprekken met de gewezen Rode Duivel.

KAA Gent

De Georgische spelmaker Giorgi Tsjakvetadze (21) zal door een klein scheurtje ter hoogte van de patellapees twee tot drie weken niet inzetbaar zijn voor coach Wim De Decker.

STVV

De Limburgers zochten en vonden een spits. De Oekraïense aanvaller Oleksandr Filippov (27) komt over van eersteklasser Desna en tekende een verbintenis tot 2023

Standard

De Rouches haalden het in tweede voorronde van de Europa League met 2-0 van Bala Town FC, een team van semiprofs uit Wales. Felipe Avenatti (vanaf de stip) en Selim Amallah scoorden. Arnaud Bodart pakte ook nog een strafschop. In de volgende ronde stoot het team van coach Philippe Montanier op het Servische Vojvodina uit Novi Sad. Op donderdag 24 september wordt de heenwedstrijd in Luik afgewerkt.

RWDM

De Malinese verdediger Abdoul Karim Danté (21), vorig seizoen aan de slag bij Virton, tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen met optie.

