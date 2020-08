Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Anderlecht

Het Nieuwsblad merkte gisteren een opvallende Instagrampost van Landry Dimata op. 'Ik hoop dat ik snel weer met jou (Adrien Trebel) op het veld kan staan. Het is tijdens deze periodes dat ik je mis', stond er te lezen op het verhaal van de spits.

Ondertussen vindt Anderlecht maar geen oplossing voor Bubacarr Sanneh. De 25-jarige Gambiaan mag bij Anderlecht niet met de A-kern trainen. Er is wel interesse van het Cypriotische Pafos en enkele Deense eersteklassers, maar Het Laatste Nieuws weet dat de verdediger, die pas vader is geworden, liefst in België of een van de buurlanden blijft.

Anderlecht onderhandelt met het Poolse Lechia Gdansk wel over een definitieve transfer van Kenny Saief (26). In Brussel heeft de Israëlische Amerikaan volgens Het Laatste Nieuws geen toekomst.

Antwerp

Antwerp heeft Pieter Gerkens nu ook officieel voorgesteld. De bekerwinnaar betaalde 0,7 miljoen aan Anderlecht voor zijn nieuwe middenvelder, die een contract voor drie seizoenen tekende op de Bosuil.

Beerschot

Blessing Eleke is nu ook officieel de nieuwe spits van Beerschot. De 24-jarig Nigeriaan komt over van FC Luzern. Eleke, die in het verleden in de belangstelling van Anderlecht stond, tekende een contract van drie seizoenen op het Kiel. Volgens Het Laatste Nieuws betaalde Beerschot tussen 1 en 1,5 miljoen euro voor zijn recordtransfer.

Deinze

Deinze toont zich een ambitieuze 1B'er. Het stelde gisteren Ronald Vargas en Renato Neto voor als kersverse aanwinsten. Eerder trokken ook Siebe Blondelle en William Dutoit al naar Weba-city.

Eupen

Straffe kost in de Oostkantons. Tweevoudig Champions Leaguewinnaar Adriano Correia (35) tekende een contract voor één seizoen bij Eupen. En volgens Het Nieuwsblad zijn er nog spraakmakende namen op komst.

KRC Genk

Het Nieuwsblad meldt dat KRC Genk linksachter Neto Borges verhuurt aan Vasco da Gama in zijn thuisland.

KV Oostende

Belgische versterking aan de kust. Het Nieuwsblad schrijft dat Bram Castro een contract voor één seizoen tekende bij Oostende.

Standard

Volgens Het Laatste Nieuws is Standard rond met Jackson Muleka. De Congolese aanvaller, voor wie ook Anderlecht in het verleden interesse toonde, zou een contract voor vier jaar met optie kunnen tekenen in Luik. Muleka wist in de Afrikaanse Champions League zeven keer te scoren in tien wedstrijden voor TP Mazembe.

