Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Elias Cobbaut (23) moet dan toch een operatie aan de gebroken enkel ondergaan. In augustus viel de linksvoetige verdediger uit en werd hij in het gips gestopt. Er wacht de Rode Duivel een periode van zes weken alvorens de oud-speler van KV Mechelen opnieuw mag lopen. Een terugkeer in januari wordt dus onmogelijk.

Antwerp

De Kameroense flankspeler Didier Lamkel Zé (24), een maand geleden door coach Ivan Leko naar de B-kern verwezen, hoopt op sportief directeur Luciano D'Onofrio om tijdens de winterstop een oplossing te vinden voor zijn (uitzichtloze) situatie. Afgelopen zomer wilde de Great Old nog 5 miljoen euro voor de onberekenbare international.

Beerschot

De Braziliaanse aanvaller Felipe Micael (19), begin dit jaar voor circa 500.000 euro overgenomen van een vierdeklasser uit zijn land, is momenteel op proef bij Al Hilal United. De tweedeklasser uit de VAE is een zusterclub en hervat eind volgende maand de competitie. Micael ligt op het Kiel tot 2022 onder contract.

Club Brugge

Philipp Clement won de afgelopen twee seizoenen de Trofee Raymond Goethals, een jaarlijks prijs voorbehouden aan Belgische trainers of coaches met een dubbele nationaliteit, werkzaam in België of het buitenland, in clubverband of als bondscoach. Nu is hij opnieuw één van drie genomineerden, samen met Marc Brys (OH Leuven) en Ivan Leko (Antwerp). De tweede stemronde zal ergens in december plaatsvinden. De uitreiking werd uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum in 2021.

KRC Genk

Als invaller beleefde Patrik Hrosovsky de kwalificatie met Slovakije voor het EK volgend jaar. Op bezoek bij Noord-Ierland hadden ze wel verlengingen nodig om met 1-2 te gaan zegevieren.

RE Mouscron

Behalve de afwezige internationals kon de Portugese coach Jorge Simão na de grote coronagolf die zijn spelerskern teisterde, en waardoor een lockdown werd ingevoerd, toch weer beschikken over de meeste van zijn profs voor de groepstrainingen.

