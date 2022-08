Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club, Antwerp en Anderlecht.

Club Brugge zou een deal hebben met Hertha Berlijn over Jurgen Ekkelenkamp, zo melden verschillende media. Ekkelenkamp is een product van de Ajax-academie en degradeerde afgelopen seizoen met de club uit de Duitse hoofdstad. Club was niet de enige geïnteresseerde. Deze zomer gaf het Antwerp van Overmars ook blijk van interesse. Toen 'The Great old' bij de Duitsers aanklopte, wilden zij de speler echter niet laten gaan.

De situatie is nu duidelijk anders. Club had aan een bod van 4.5 miljoen genoeg om de Nederlander over te nemen van Berlijn. Ekkelenkamp is een polyvalente en technisch vaardige middenvelder die zowel op de 6, de 8 als de 10 uit de voeten kan. In het verleden depanneerde hij zelfs enkele keren op de flank. Ekkelenkamp gold bij Ajax als een groot talent, maar kon nog niet doorbreken, bij Club zal hij zijn carrière willen revitaliseren. De Nederlander legt dit weekend zijn medische testen af en zal een contract tekenen tot 2026. De transfer past duidelijk binnen het plaatje van een Club dat de vele inkomsten uit transfers deze zomer wil herinvesteren om de kern uit te breiden.

Jean Butez koestert Europese ambities

Vanavond neemt Antwerp het op tegen het Noorse Lillestrøm in de derde voorronde van de Conference League vandaag. De doelman is vooralsnog ongeslagen in 4 wedstrijden dit seizoen, al zegt hij zelf dat hij 'liever kampioen is met een recordaantal tegendoelpunten dan de keeper die zich het minst moet omdraaien, maar geen prijzen pakt'. Toch zegt het iets over de stabiliteit bij Antwerp in het nieuwe seizoen. Volgens Butez heeft de inkomende transfer van Toby Alderweireld daar veel mee te maken. De ervaren verdediger zou rust en sereniteit brengen en daarmee heel de ploeg naar een nieuw niveau tillen. Al voegt Butez daar ook aan toe dat de goeie defensieve prestaties de verdienste van een hele ploeg zijn.

Butez is ambitieus met Antwerp, zowel in Europa als op het thuisfront wil hij voor alle prijzen meedoen. 'Als Feyenoord de finale kan halen, waarom Antwerp dan niet? Per slot van rekening hebben we een sterke ploeg. Het zou een droom zijn om met dit Antwerp een prijs te pakken.' Butez won nog nooit een collectieve trofee en zou daar dit seizoen graag verandering in zien.

Een nakend vertrek?

Voor Anderlecht begint het Europese avontuur vanavond. Paarswit trekt wel naar Estland zonder Linkervleugel Sergio Gomez. Volgens trainer Felice Mazzu heeft dat niets te maken met de transfergeruchten rond zijn persoon. Gomez herstelt van pubalgie en is pas vorige week met de groep beginnen trainen. 'Hij heeft nog niet genoeg competitie in de benen. Hij gaat beetje bij beetje terugkeren, misschien door wat wedstrijden te spelen met de U23.'

Sergio Gomez zou in de belangstelling staan van Manchester City. Het Barcelona-jeugdproduct is zelf ook geïnteresseerd in de visie die Pep Guardiola voor hem heeft. In het geval van een transfer zou hij vermoedelijk uitgeleend worden aan een andere club uit de City Group, bijvoorbeeld Girona, om zichzelf te ontwikkelen.

Maar Mazzu houdt zich er niet mee bezig en is met zijn hoofd bij Paide. 'Dat er speculaties zijn over een transfer? Ik maak me geen zorgen. Dat hoort er nu eenmaal bij Sergio is een goeie speler, maar ik probeer met de hele groep bezig te zijn. Dat Sergio verkopen ook meer budget creëert? Ik praat niet graag over budgetten. Alle spelers van Anderlecht zijn goeie spelers. En die zou ik het liefst allemaal houden'

