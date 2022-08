Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Union, Club Brugge en Anderlecht.

West Ham botst op njet van Club

Zal Hans Vanaken ooit nog in het buitenland spelen? Op zijn 29ste is de aanvoerder van Club nog steeds klaar voor een stap hogerop, maar echt veel interesse zou er niet zijn in de Rode Duivel. De enige club die al eens concreet kwam aankloppen, was West Ham een paar jaar geleden en de Premier Leagueploeg heeft Vanaken niet uit zijn hoofd kunnen krijgen. De Hammers kwamen tijdens de wintermercato opnieuw aankloppen, maar botsten op een nee van de kampioen en ook dit weekend gebeurde dat opnieuw.

West Ham is met nul punten na twee wedstrijden niet al te best begonnen aan het nieuwe seizoen en de roep om versterkingen is dan ook groot. Maar met een bod van 10 miljoen euro kan je Vanaken, die onlangs nog vertelde dat hij zeker nog openstaat voor een stap naar het buitenland, niet losweken bij blauw-zwart. Het wordt nu taak voor West Ham om het bod, dat in september 2020 nog 15 miljoen euro bedroeg, gevoelig te verhogen zodat Mannaert en Verhaeghe op zijn minst willen luisteren.

Waar gaat Amuzu heen?

Het leek lange tijd een gedane zaak: Amuzu zou voor 8 miljoen euro vertrekken naar Ligue 1-club OGC Nice. Vorige week werd er zelfs al gemeld dat hij eerstdaags zijn medische testen zou afleggen in het zuiden van Frankrijk. Dat was allemaal te vroeg gejuicht, want de jonge Belg is voorlopig nog steeds een Anderlechtspeler en de kans wordt zelfs met de dag groter dat hij dat dit seizoen gewoon blijft. Door Amuzu alsnog te houden, wil paars-wit duidelijk maken aan de fans dat het niet meer zomaar elke speler moet verkopen om financieel gezond te blijven. Met de verkoop van Gomez, Cullen, Vlap en Cobbaut kwamen er al enkele tientallen miljoenen bij in de Brusselse kas.

Amuzu lijkt gewoon in het Astridpark te blijven deze zomer. © Belga Image

Bovendien redeneert Anderlecht ook dat het met deze vorm en betere statistieken volgend jaar gewoon nog meer kan vragen voor de ex-jeugdinternational. Op zijn 22e heeft hij namelijk nog een hele toekomst voor zich. Bovendien heeft het jeugdproduct van Neerpede het erg naar zijn zin in het nieuwe systeem van Felice Mazzu en is hij momenteel in de vorm van zijn leven. Al weet je op de transfermarkt natuurlijk nooit...

Teuma wil hogerop

Valt Union beetje bij beetje uiteen? Met Deniz Undav, Koaru Mitoma en Casper Nielsen vertrokken deze zomer al drie sleutelpionnen en nu lijkt ook kapitein Teddy Teuma te zinnen op een stap hogerop. Met zijn treffer tegen Rangers in de derde CL-voorronde en zijn twee doelpunten dit weekend tegen KV Kortrijk maakte hij maar al te duidelijk dat hij van onschatbare waarde is voor deze ploeg.

Zien we Teuma dit seizoen nog in de kleuren van Union? © Belga Image

De laatste weken werd zijn naam al enkele keren in verband gebracht met Stade Reims, de Ligue 1-club die al vaak kwam shoppen in onze competitie, en Teuma ontkende ook niet meteen dat hij zou willen vertrekken. 'We zien wel. Op dit moment zit ik bij Union', vertelde hij na de match van dit weekend. Op zijn 28ste en zonder CL-voetbal bij de Brusselaars voelt hij ook wel aan dat dit het moment is om 1A te verlaten en zijn geluk elders te beproeven.

