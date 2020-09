Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

De verbintenis met flankaanvaller Anouar Ait El Hadj (18) werd opengebroken en verlengd tot 2024. De Brusselaar komt al sinds zijn tiende uit voor paars-wit.

De Nederlandse middenvelder Michel Vlap (23) raakte verlost van corona, nadat hij op 11 en 15 september tweemaal positief testte. Na tien dagen quarantaine kreeg hij het nieuws dat hij opnieuw de groepstrainingen mag hervatten.

R Antwerp FC

Rechterflankspeler Nill De Pauw (30), zoon van een Belgische vader en een Congolese moeder maar geboren in Kinshasa, kreeg van de Congolese bondscoach Christian Nsengi-Biembe voor het eerst een uitnodiging voor de oefeninterlands tegen Burkina Faso (9 oktober) en Marokko (13 oktober).

KRC Genk

Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws weten dat de gesprekken en onderhandelingen met kandidaat-hoofdtrainer Frank Vercauteren (63) op niks uitdraaiden. Daardoor is de kans groot dat de Deen Jess Thorup (50, ex-KAA Gent) de opvolger wordt van de doorgestuurde Hannes Wolf.

De Australische doelman Danny Vukovic (35) moet zeker een week in quarantaine, nadat de titularis besmet raakte door corona. Eerder bij de Limburgers gebeurde dat de afgelopen weken ook al met Maarten Vandevoordt, Paul Onuachu, Théo Bongonda, Pierre Dwomoh én Benjamin Nygren.

De Kosovaarse flankaanvaller Edon Zhegrova (21), die sinds februari 2019 was verhuurd aan FC Basel, werd nu voor ongeveer 3 miljoen euro definitief verkocht aan de Zwitserse topclub. De vijftienvoudige international ging akkoord met een overeenkomst tot 2023 bij de twintigvoudige kampioen. Daar was hij al goed voor twee goals in 27 wedstrijden.

OH Leuven

De Nederlandse spits Sam Hendriks (25) keert terug naar de Nederlandse tweedeklasser Go Ahead Eagles, waar hij in juli 2018 werd weggehaald. De aanvaller tekende voor 1 seizoen met optie voor nog een jaar.

Waasland-Beveren

Op de Freethiel huren ze van de Engelse tweedeklasser Norwich City twee profs. De Luxemburgse polyvalente aanvaller Danel Sinani (23) werd geboren in Belgrado, maar viel vooral op bij FC Dudelange. Hij koos voor rugnummer 10. Melvin Sitti (20) is dan weer een Parijzenaar met Togolese roots die te bewonderen zal zijn met rugnummer 28. Hij is een verdedigende middenvelder, die na amper dertien duels bij FC Sochaux in januari dit jaar werd getransfereerd naar Oost-Engeland.

