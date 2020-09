Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

KAA Gent

Aanvoerder Vadis Odjidja Ofoe (31), die naar Kroatië en Split trok om zijn knie te laten behandelen voor een specifieke therapie, testte bij zijn terugkeer uit die rode zone positief op het coronavirus. De middenvelder moet nu individueel trainen en volgens het protocol va de Pro League zeven dagen in quarantaine. Daarna volgt een nieuwe controle. Alle andere spelers die werden getest, reageerden negatief.

De Ghanese rechtsbuiten Osman Bukari (21, AS Trencin) legde volgens Het Nieuwsblad al zijn medische testen af. Hij was vorig seizoen bij de Slovaakse eersteklasser goed voor tien goals en negen assists.

RSC Anderlecht

De vijftienjarige tweelingbroers Enock en Ebenezer Agyei versierden bij de Brusselse club hun eerste profcontract, tot 2023. De aanvaller en rechtsachter, beiden Belgisch jeugdinternational, werden vijf jaar geleden ontdekt door paars-wit op het bekende Edhem Sljivo-indoortoernooi.

KV Oostende

De kustploeg kan weer opgelucht ademhalen, want de beslagrechter besliste om 2,3 miljoen euro te deblokkeren. Dit bedrag was de eis van de club, nadat de spelersmakelaars Didier Frenay en Patrick De Koster beslag lieten leggen op de bankrekening en tv-gelden voor 4,6 miljoen euro, omdat ze nog achterstallige commissies eisen. KV Oostende besliste volgens Het Nieuwsblad om naar het BAS te trekken, om daar de geldigheid van de (onrechtmatige) contracten - getekend door voormalig sportief manager Luc Devroe, zonder medeweten van het bestuur - te laten onderzoeken en beoordelen.

KAS Eupen

Rechterflankspeler Jonathan Heris (30) werd voor drie speeldagen geschorst na zijn uitsluiting afgelopen weekend tegen STVV.

STVV

De Gazet van Antwerpen is er zeker van dat flankspeler Mathieu Troonbeeckx (22) definitief naar 1B-club Lierse Kempenzonen trekt, want hij liet zijn contract op Stayen ontbinden.

Aanvoerder Steve De Ridder (33), die op 16 augustus tegen Anderlecht zijn sleutelbeen brak (op vier plaatsen) en snel werd geopereerd, is volop bezig met de revalidatie. In Het Belang van Limburg laat de Gentenaar weten dat hij mikt op een terugkeer in november.

