Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Doelman en aanvoerder Hendrik Van Crombrugge (27) kreeg een nieuw en financieel opgewaardeerde verbintenis tot 2025. Volgens Het Laatste Nieuws zou de Rode Duivel jaarlijks 1 miljoen euro bruto verdienen in het Lotto Park.

De RSC Women haalden het in de Scooore Super League met 10-0 van de KRC Genk Ladies, die worden gecoacht door Guido Brepoels. De Red Flames Tessa Wullaert (6) en Tine De Caigny (3) vonden eenvoudig de weg naar doel.

Antwerp

Verdedigende middenvelder Martin Hongla (22) kreeg voor het eerst een oproeping voor de Kameroense nationale ploeg. Hij stapt vandaag op het vliegtuig voor een dubbele confrontatie met Mozambique.

Beerschot

Op het Kiel missen ze deze week op training vier internationals, want Raphael Holzhauser (Oostenrijk), Musashi Suzuki (Japan), Jan Vorogovski (Kazachstan) en Mohamed Réda Halaïmia (Algerije) werden uitgenodigd voor de nationale ploeg.

Club Brugge

Het Laatste Nieuws achterhaalde dat de kampioen met 12 doelpunten uit stilstaande fases het hoogst presteert van alle 1A-clubs. Dit gebeurde zeven keer uit hoekschop, via twee rechtstreekse vrije trappen (via aanvoerder Ruud Vormer) en drie omgezette strafschoppen (door Hans Vanaken en Noa Lang). Beerschot volgt als tweede eersteklasser, met tien goals.

KRC Genk

Kersvers trainer John van den Brom (54) en zijn van bij FC Utrecht meegebrachte assistent Dennis Haar (44) stonden zondag voor het eerst voor de spelersgroep op het trainingsveld. De Nederlander kreeg meteen te maken met een ludieke gewoonte van de eigen fans, die een appeltaart gaven naar aanleiding van de zege in de Limburgse streekderby bij STVV.

KAA Gent

Naast hoofdtrainer Wim De Decker en doelmannencoach Francky Vandendriessche waren ook Alessio Castro Montes, Jordan Botaka, Michael Ngadeu, Elisha Owusu, Igor Plastoen, Dino Arslanagic en Davy Roef getroffen door het coronavirus. Nurio Fortuna was geblesseerd, de Duitse aanvaller Tim Kleindienst ziek. Kapitein Vadis Odjidja bleef tijdens de rust in de kleedkamer door het opspelen van een oud kuitletsel.

Standard

Collins Fai blijft in Luik, omdat hij positief testte op het coronavirus. De Kameroense rechtsachter was opgeroepen voor de nationale ploeg. Verdediger Hugo Siquet (18) kwam door diens afwezigheid, na het Europese debuut bij Lech Poznan, voor het eerst aan de aftrap bij een eersteklasseduel. Hij is de zoon van ex-prof Thierry Siquet.

KMSK Deinze

Doordat er zaterdag bij de laatste coronatest nog vijf spelers positief hadden getest op het covid-19-virus, na eerder vorige week al elf profs, werd beslist om voorbehoud aan te tekenen voor het 1B-duel bij R Union SG (3-0-nederlaag). De Pro League wilde niet overgaan tot uitstel. Ook hoofdcoach David Gevaert en zijn assistent Kenny Engels vertoefden in quarantaine.

