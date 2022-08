Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, KRC Genk en Antwerp.

Ambitieuze Alderweireld

Toby Alderweireld stond gisteren de pers te woord naar aanleiding van de cruciale voorronde die Antwerp vanavond speelt tegen Istanbul Basakhesir. De middenvelder besprak het sterke seizoensbegin van de Great Old, al blijft hij bescheiden over zijn eigen inbreng: 'Ik praat niet zo graag over mezelf, maar ik ben wel tevreden over hoe ik het team tot nu toe heb kunnen helpen. Ik ben hier trouwens niet binnengekomen alsof ik het voetbal heb uitgevonden. Op een natuurlijke manier probeer ik iets bij te brengen, zonder veel met de armen te zwaaien en te wijzen.'

De middenvelder is wel aangenaam verrast dat hij al veel wedstrijden heeft kunnen spelen zonder al te veel problemen dit seizoen. 'Wat mezelf betreft, ben ik verbaasd dat ik al zo veel matchen heb kunnen spelen. Ik had voor mijn eerste wedstrijd amper drie groepstrainingen in de benen. Het hielp wel dat ik op mijn leeftijd perfect weet wat ik in het tussenseizoen moet doen.'

Alderweireld toonde zich even ambitieus als zijn werkgever. Uitschakeling in Istanbul zou 'een enorme ontgoocheling' zijn voor Antwerp. Maar daar houdt het niet op, Alderweireld geeft aan dat hij bij Antwerp alles wilt winnen en pakt zelfs uit met een erg opvallende uitspraak. 'De Champions League naar Antwerp brengen, da's mijn droom.'

Een KDB-fan bij Genk

KRC Genk startte goed aan het nieuwe seizoen met veel doelpunten en attractief voetbal. Vooralsnog gaat het uitstekend om met de leegloop waarbij de Limburgers Ito, Lucumi, Thorstvedt en Dessers zagen vertrekken. Toch willen de Limburgers de kern verbreden met het oog op een lang seizoen. Belangrijk in die verbreding is het aantrekken van het jonge Argentijnse talent Matias Galarza, waar veel van verwacht wordt.

In een interview met Het Belang van Limburg geeft de centrale middenvelder aan dat hij voor Genk koos omdat zijn idool Kevin De Bruyne er doorbrak. 'De naam KRC Genk sprak me aan door hem. Sinds hij voor Manchester City speelt, zie ik hem met zijn manier van voetballen als mijn grote voorbeeld.' Dat belooft voor de Limburgers, die absoluut de lijn van hun start willen doortrekken en de tegenvallende resultaten van vorig seizoen achter zich willen laten.

Ontwikkelingen in het Zirkzee-dossier

Met een Fábio Silva in bloedvorm begint Anderlecht aan de zoektocht naar zijn ideale spitsbroeder. Paars-wit toont al lang interesse in een permanente overname van de Nederlandse Zirkzee, maar had tot noch toe niet de financiële slagkracht om hem weg te plukken bij Bayern. De verkoop van Sergio Gomez aan Manchester City brengt daar echter verandering in. De club zou zich nu officieel gemeld hebben bij Bayern, en de Nederlandse spits zou ook wel oren hebben naar een transfer, aldus HLN.

Anderlecht is evenwel niet de enige club met interesse. Nederlands vicekampioen PSV meldde zich eerder deze zomer al. Maar ook aartsrivaal Club Brugge zou zijn neus aan het venster hebben gestoken volgens verschillende media. Het Nederlandse VI meldt dat de landskampioen 'heel ver' wil gaan voor Zirkzee. HLN bericht dan weer dat Anderlecht toch in pole-position ligt, mede omdat Zirkzee qua profiel hard lijkt op een andere zomeraankoop, Ferran Jutglà. Beide spitsen zijn types die in de bal komen dan diepgang zoeken. Zirkzee zou eerder deze zomer al aangeboden zijn bij Club, maar om die reden zou er toen geen deal uit de bus gekomen zijn.

