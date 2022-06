Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Union, Anderlecht en KAA Gent.

Casper Nielsen weigert te spelen

Vanavond om 19.30 uur neemt Union het op tegen Rebecq (tweede amateur). Het is de eerste wedstrijd onder leiding van Karel Geraerts, vijf dagen na de eerste training van het seizoen. De nieuwe T1 zal er nieuwelingen, zoals spits Dennis Eckert en verdediger Ross Sykes, kunnen uittesten, maar hij zal het moeten stellen zonder Casper Nielsen, zo melden onder meer La Dernière Heure en Het Nieuwsblad.

De Deense middenvelder vindt dat de club geen woord gehouden heeft over medewerking aan een transfer en weigert nu aan te treden in de eerste oefenwedstrijd. Ter herinnering: Club Brugge had een bod van 3,5 miljoen euro gedaan om hem te kopen, maar ving bot. Bovendien mandateerde de Brusselse club daarna Mogi Bayat om een eventuele transfer af te handelen en steeg de vraagprijs plots naar 7 miljoen euro. Dat zorgde voor ontevredenheid in het kamp van de speler, met deze boycot als resultaat.

Het huiswerk van Anderlecht

Zowat alle kranten melden dat na de transfer van Sebastiano Esposito het huiswerk van Anderlecht zo goed als af is. La Dernière Heure schrijft wel dat paars-wit nog steeds de markt afspeurt naar een extra aanvaller, maar het elftal van Felice Mazzu krijgt toch stilaan vorm.

Volgens Het Nieuwsblad moet de 19-jarige Esposito, die gehuurd wordt van Inter, de aanvalsleider van Anderlecht worden. Het verschil met zijn voorgangers Lukas Nmecha, Joshua Zirkzee en Christian Kouamé is er in zijn contract wél een aankoopoptie staat. De Italiaanse media maken gewag van acht tot tien miljoen euro, maar bevestigd wordt dat niet.

Esposito, die hier en daar omschreven wordt als 'een arrogante Napolitaan', is een type-Zirkzee. Hij is 1,87 meter groot, technisch onderlegd en doelgericht. Volgens Het Laatste Nieuws is de verwachting dat hij samen met Benito Raman de aanvalslinie gaat vormen, met Mario Stroeykens als stand-in.

Ook het Nieuwsblad denkt dat Esposito-Raman de voorlinie wordt in het 3-5-2-systeem van Mazzu, maar maakt ook melding van Nilson Angulo, een 'stevig baasje'. Met Zuid-Amerikanen is het echter altijd afwachten hoe snel ze zich aanpassen aan de Belgische competitie.

Esposito met mentor Lukaku © GETTY

Buffalo's in Oostenrijk

KAA Gent is naar Oostenrijk vertrokken voor een oefenstage. In Stegersbach staan onder meer oefenwedstrijden tegen Hajduk Split en Aris Saloniki op het programma. 'We hebben de eerste twee weken niet alleen fysiek gewerkt, maar ook aan kracht- en voetbaltraining ingepland en in week drie gaan we op stage in Oostenrijk, zoals voorzien', vertelt Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Ondanks het 6-2-verlies in de oefenwedstrijd tegen Westerlo vindt de T1 van de Buffalo's: 'We staan waar we moeten staan, maar je merkte in het duel tegen Westerlo dat sommige jongens de vermoeidheid voelden. Dan moet je desondanks toch de drive tonen en kwaliteit brengen. Bepaalde jongens slaagden daarin, anderen dan weer niet. Daar zullen we natuurlijk ook rekening mee houden in de toekomst.'

En dat blijkt niet zo'n goed nieuws voor de jongens die nu al moeite hebben met het tempo. 'We hebben een seizoen met heel veel matchen voor de boeg, zelfs nog drukker dan andere jaren. Daarom moeten we ook de nodige lessen trekken uit de vermoeidheid die we nu al merken bij bepaalde jongens.' Al nuanceerde Vanhaezebroek dat door te stellen dat 'je niemand mag afrekenen op basis van die ene oefenmatch'.

