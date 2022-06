Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Beerschot, Standard en Antwerp.

Vader en zoon Verlinden

Slecht nieuws voor keepertrainer Dany Verlinden (58). Hij moet bij Cercle Brugge plaats ruimen voor de Nederlander Stefan Toonen (38, ex-PSV). Maar dat wordt in de familie Verlinden gecompenseerd met het goede nieuws over zoon Thibaud (22). Na avonturen bij Stoke City, St. Pauli, Bolton Wanderers, Fortuna Sittard en het Slowaakse Dac Streda komt de jonge flankaanvaller nu bij Beerschot terecht.

'Thibaud wilde absoluut terugkeren naar België. Hij heeft zelf de knoop doorgehakt', vertelt Dany in de Gazet van Antwerpen. 'Ik was zelf een sobere doelman, maar Thibaud is een echte publieksspeler. Beerschot is een club die bij hem past. Als hij zijn niveau van de laatste maanden haalt, dan zullen ze zeker van hem houden en zal hij zich hier snel thuis voelen.'

Vader Verlinden kondigt ook al aan dat hij geregeld wedstrijden op het Kiel zal meepikken. Met paars-witte sjaal, Dany?

De Noorse Jürgen Klopp

Zo wordt Ronny Deila (46), de nieuwe T1 van Standard, aangekondigd. De Noor staat bekend als een gepassioneerde coach die houdt van aanvallend voetbal met een hoge intensiteit.

Maar ook zijn vieringen zijn nogal speciaal, schrijft Het Laatste Nieuws. Na zijn titel met New York City FC eind vorig jaar in de MLS, zette hij - met het gezicht naar de hoofdtribune en in aanwezigheid van zijn spelersgroep - een striptease in, gevolgd door een oerkreet. Het filmpje ging de wereld rond.

Het was niet de eerste keer dat hij zoiets deed: hij was al eens uit de kleren gegaan bij Stromsgodset IF eind jaren 2000 na een weddenschap als de club de degradatie zou vermijden.

Bij Standard hebben ze alvast ervaring met mensen die beloftes maken. Zo sprong doelman Rorys Aragón Espinoza in de Maas na het behalen van de titel in 2008. Dat deed hij overigens wel met een zwempak aan.

Eerst strippen en dán in de Maas springen, dat zou pas een primeur zijn...

Apen en hun geslachtsdelen

De Tijd had een gesprek met Frans de Waal, een Nederlandse apenexpert. Aanleiding daarvoor was de verschijning van zijn boek 'Anders', over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Op basis van zijn decennialange onderzoek naar mensapen buigt De Waal zich over gender- en sekseverschillen bij mensen en andere dieren. Het nog altijd heersende idee van mannelijke suprematie wil hij graag onderuit halen. 'Ik wil de lezers bevrijden van het idee van een obligate mannelijke oppergod', zegt hij er zelf over in de krant.

De Waal, die in het Amerikaanse Atlanta woont, ziet zichzelf als een feminist. 'Ik erken dat vrouwen aan het kortste eind trekken in onze samenleving. De belangrijkste voorwaarde om dat te veranderen is dat mannen vrouwen respecteren. Ook op de werkvloer moeten vrouwen zich veilig voelen, en gehoor vinden voor hun klachten.'

Daarom vindt de primatoloog het ongelooflijk dat mensen als Johan Derksen en Marc Overmars na hun grensoverschrijdend gedrag gewoon weer aan het werk zijn. 'In de Verenigde Staten was het over en uit geweest. Die dickpics, dat is voor de primatoloog niet zo vreemd. Mannelijke apen laten hun geslachtsdelen zien als een combinatie van 'kijk mij eens' en intimidatie. Het heeft iets agressiefs. Maar ik ben nog nooit een vrouw tegengekomen die het leuk vond', besluit hij in De Tijd.

Volgens primatoloog Frans de Waal zou Marc Overmars, hier met Paul Gheysens, in de Verenigde Staten niet meer aan de slag zijn na zijn grensoverschrijdend gedrag. © Getty Images

