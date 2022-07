Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, STVV en Charleroi.

De deur inbeuken bij Club

Met Carl Hoefkens als T1 van Club Brugge is de verwachting dat de jeugdspelers volop kansen zullen krijgen. Met Charles De Ketelaere, de poulain van Hoefkens, als inspirerend voorbeeld. Het gaat dan vooral over de volgende spelers: Noah Mbamba (17), Cisse Sandra (18), Antonio Nusa (17), Abakar Sylla (19), Ibe Hautekiet (20) en Lynnt Audoor (18). Maar eigenlijk is dit ook van toepassing op de nog steeds piepjonge nieuwkomer Bjorn Meijer (19) of de heropgeviste Otasowie (21).

Het Laatste Nieuws sprak over het thema met Rik De Mil, de verbindingsman tussen de A-ploeg en Club NXT. De bottom line van dat gesprek: kansen zullen er komen voor de jeugd, nóg meer dan onder Leko of Clement, alleen moeten ze die straks zélf afdwingen.

'Voor pakweg Mbamba kan ik nu al zeggen dat hij met Carl nooit een coach gehad heeft die zo hard voor hem is op training', zegt De Mil. 'En dat geldt voor veel jonge gasten. We spreken ons vertrouwen uit in hen. Dan is het aan de jongeren, met de steun van iedereen die betrokken is, om de volgende stap te zetten. De andere kant van het verhaal is dan weer dat we vanuit onze ervaring ook geduldig zijn met hen.

Eerder zei Carl Hoefkens ook al: 'Het is niet zo dat de jonge gasten rustig in de ploeg zullen wandelen of dat ze een rode loper zullen krijgen. Mijn ding als coach is winnen én ontwikkelen. We willen hen de volgende stap laten zetten. Als dat lukt, zullen ze de deur niet opendoen. Ze zullen ze inbeuken.'

Schaakmat op Stayen

STVV maakte zijn nieuwe shirt met goudkleurig dambordpatroon bekend en Het Belang van Limburg schrijft dat de reacties van de Truiense supporters verdeeld zijn. Op de Facebookpagina van STVV valt onder meer te lezen: "we zijn geen Kanaries meer maar giraffen"; "nu weet ik waarom Brüls thuis blijft" en "we zullen ploegen schaakmat zetten."

In een online bevraging op de website van Het Belang vond bijna twee derde van de lezers het ontwerp van de nieuwe shirts niet geslaagd. Het shirt werd ontworpen door de Japanse partner Beams Sports, dat in de flank van het shirt vier Aziatische tekens aanbracht die naar 'STVV' verwijzen.

Ook opvallend: het embleem van de stad Sint-Truiden op de rug, duidend op een sponsorovereenkomst tussen club en stad. 'STVV is één van onze ambassadeurs buiten de stadsgrenzen', sprak waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers. 'Wij gaan op onze beurt STVV zichtbaarder maken in de stad.'

Marcq naar Charleroi

La Dernière Heure komt terug op de opmerkelijke terugkeer van Damien Marcq naar Charleroi. Sinds Edward Still T1 is in het Zwarte Land, landen er bijna uitsluitend spelers met groeipotentieel. De transfer van de 33-jarige Marcq, die een contract van één jaar kreeg plus een optie op nog een jaar, past niet bepaald in die filosofie.

'Mehdi Bayat belde me zondagavond. Ik dacht dat het was voor inlichtingen over een speler, maar nee, het was voor mij', lacht Marcq in La Dernière Heure. 'In mijn hoofd was ik eigenlijk al klaar om naar het buitenland te vertrekken.'

De Fransman moet gezien worden als een versterking voor het collectief. Hij is een man van de kleedkamer, een positieve speler en een werker. Maar hem afdoen als 'sfeermaker' is een beetje te kort door de bocht. Vorig seizoen deed hij toch mee in 33 wedstrijden van Union. 'Ik weet dat ik hier niet aankom als titularis, maar ik ben hier ook niet op prepensioen', zegt Marcq. 'Ik heb nog honger naar de bal, ik zal de anderen elke dag pushen.'

