Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KV Mechelen, KRC Genk en Westerlo.

Storm: Istanbul, Genk, Mechelen of...

De Turkse topclub Istanbul Basaksehir heeft bij KV Mechelen een bod gedaan op Nikola Storm, maar de Maneblussers vinden dat ontoereikend. En dat vindt Storm zelf teleurstellend, zo vertelt hij in de Gazet van Antwerpen.

'Ik word 28 in september, ik heb het idee dat het stilaan nu of nooit is om een transfer te maken', vertelt Storm. 'Ik ben op de top van mijn kunnen. Die piek wil ik verzilveren. Mijn statistieken waren fantastisch.'

Met 16 goals en 7 assists was dat inderdaad zo, maar KV Mechelen wil hem absoluut houden, zo weet Storm. 'Sterker nog: als ik zou blijven, is mij beloofd dat ze mijn contract (dat loopt tot 2026, nvdr) gaan herbekijken.' Alleen: voorlopig heeft hij daar nog niks van gehoord.

Bovendien zijn er misschien nog kapers op de kust: om te beginnen KRC Genk. 'Wouter Vrancken heeft me gezegd dat hij me graag wilde meenemen. Maar volgens mijn management is er ook veel belangstelling uit het buitenland. Dat zou me zeker aanspreken. Een belangrijke voorwaarde is dat de levensstandaard goed is. Puur sportief mik ik op een project waarbij ik me kan verbeteren. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn om nog eens van Europees voetbal te proeven.'

Vrancken = aanvallend voetbal

KRC Genk ging afgelopen zaterdag met 0-4 winnen in de traditionele seizoensopener bij Eendracht Termien. Ook Bryan Heynen was van de partij. In Het Belang van Limburg spreekt hij van een 'prettige kennismaking' met de nieuwe coach Wouter Vrancken. 'Hij heeft een heel duidelijke visie. Hij promoot aanvallend voetbal. Zelfs op defensief vlak moet het er offensief uitzien. Ik heb er een positief gevoel bij. Het is nu zaak om zijn intenties in de ploeg te slijpen. Het wordt afwachten hoe snel wij dat oppikken. Vanaf volgende week, wanneer de internationals terug zijn, kunnen we meer in detail gaan werken.'

Voorlopig zijn er nog geen nieuwkomers te bespeuren bij KRC Genk. 'Dat zal nog wel komen, zeker? Dat is het werk van andere mensen', zegt Heynen. 'Er mag van mij gerust wat vers bloed bijkomen, dat zorgt toch altijd voor animo. Pas na de stage en na de oefenwedstrijden kunnen we een eerste balans opmaken.'

Heynen heeft zo ook zijn idee over het rare seizoen, met een WK in november en december. 'Misschien komt dat voor mij persoonlijk wel goed uit. In Qatar zal ik er allicht niet bij zijn, zo realistisch ben ik wel. Dat biedt mij misschien de gelegenheid om wat gas terug te nemen en te genieten van onze dochter. Mijn vrouw Leen bevalt in oktober. Ik kijk er echt naar uit.'

Westerlo: de droom van de voorzitter

Gazet van Antwerpen sprak exclusief met Oktay Ercan (53), de Turkse eigenaar van KVC Westerlo. De man met de centen bleef meestal in de schaduw, maar gaf nu toch een interview. Ercan redde de Kempische club van de ondergang door er de afgelopen drie jaar al twintig miljoen euro in te pompen.

Hoewel hij geen tafelspringer is, is hij ook geen afwezige voorzitter. De voorbije seizoenen zat de man die rijk werd in de textielindustrie bijna elke thuiswedstrijd in de tribune. Straks wil hij in 1A ook op verplaatsing naar België afzakken. Die aanwezigheid vindt hij belangrijk.

'Een bedrijf kan je laten leiden door een manager', zegt hij in de Gazet van Antwerpen. 'Ga je er één keer per jaar langs, dan is dat voldoende. Zo werkt het niet bij een voetbalclub. Als voorzitter moet je aanwezig zijn. Daarom wil ik ook zo veel mogelijk wedstrijden bijwonen. De eerste training van het seizoen, daar wilde ik bij zijn. Om te praten met de mensen van de club, met de spelers. Dat creëert een andere energie.'

Als buitenlandse investeerder is hij trots op de promotie. 'Toen we in de club investeerden, was het niet de bedoeling om in 1B te blijven. Het is een schitterende beloning voor de inspanningen die we hier hebben geleverd. Persoonlijk ben ik vooral blij dat ik ook de fans gelukkig kan maken. Ik ben blij dat ik die mensen iets heb kunnen teruggeven.'

De verwachtingen voor het komende seizoen zijn realistisch, maar de voorzitter is ook een man met een droom. 'We houden de voetjes op de grond. We willen vooral een ploeg zijn met een goede teamspirit en goed voetbal. Mijn droom is om op een dag met Westerlo de groepsfase van een Europese competitie te bereiken. Misschien is dat nog niet voor dit seizoen, maar je moet dromen hebben. Daarom zullen we de komende jaren blijven investeren in de club en de infrastructuur om een goede omgeving te creëren.'

