Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Standard, Westerlo en KRC Genk.

Afzien 'tous ensemble'

Ronny Deila zag hoe Standard de tweede oefenwedstrijd van het seizoen met 0-2-verlies afsloot tegen STVV. Toch was de nieuwe T1 van de Rouches positief. 'Ondanks het resultaat is het een stap in de goede richting', zegt hij in La Dernière Heure. 'We zijn op een georganiseerde ploeg gebotst die al een tijdje samen speelt.'

Opvallend was dat de coach constant aan zijn flankspelers vroeg om hoog druk te zetten. 'Dat is het voetbal dat we willen zien en om dat te bereiken moet je de benen hebben. Daarvoor moet je jezelf pijn kunnen doen, jezelf bij iedere training en iedere match nog iets meer pushen om beter in vorm te zijn. Op de flanken was de coördinatie goed de eerste 25 minuten. Daarna zijn de vermoeidheid en de warmte zich ermee gaan moeien. We moeten samen leren afzien', vond de T1.

Standard heeft zich, in tegenstelling tot andere ploegen, nog niet versterkt. Deila blijft er rustig bij. 'Het belangrijkste is om de goede speler te vinden en niet om er zomaar één te rekruteren. Ik heb natuurlijk de gebreken van de ploeg al in kaart gebracht en de spelers die erbij komen, moeten een onmiddellijke meerwaarde bieden. De beste ploegen hebben 16 tot 18 spelers van goeie kwaliteit zodat de ploeg niet lijdt onder een vervanging. Daar moeten wij ook naartoe.'

Geen revanche voor Bolat

Sinan Bolat staat voor een nieuw seizoen in 1A, deze keer bij Westerlo. En dat na passages bij KRC Genk, Standard, Club Brugge, Antwerp en KAA Gent. De 33-jarige doelman, die in de Kempen een vierjarig contract tekende, komt in de Gazet van Antwerpen terug op zijn woelige vertrek bij de Buffalo's.

Hoe komt het dat hij nu niet in Turkije speelt? 'Interesse was er zeker', zegt Bolat in de Gazet van Antwerpen. 'Ook in januari al - vraag maar aan Gent. Er waren officiële aanbiedingen van Galatasaray en Fenerbahçe. Maar ik heb toen nooit gezegd dat ik per se weg wilde, en zeker niet dat ik naar Turkije wilde. Ik snap dat de mensen dat dénken, want zeker in de Turkse pers keren die verhalen constant terug. En omdat ik uiteindelijk altijd in België blijf, snap ik ook wel dat men er op den duur lacherig over doet en denkt dat ik die verhalen gebruik om een beter contract te versieren. Maar dat klopt niet.'

Hein Vanhaezebrouck liet nochtans uitschijnen dat de keeper superpoker speelde en uiteindelijk met lege handen achterbleef: weg transfer en weg basisplaats. 'Van hun kant is er inderdaad al veel over mij gezegd. Maar wie veel praat, doet dat meestal omdat hij weet dat hij verkeerd zit', vindt Bolat. 'En omdat hij de mensen wil doen geloven dat hij toch gelijk heeft. Ik daarentegen heb altijd mijn mond gehouden.'

Dat Westerlo onlangs een oefenmatch tegen KAA Gent won met 6-2, voelde niet aan als wraak voor Bolat. 'Revanche? Zo sta ik niet in het leven. Tuurlijk was het niet leuk om op zo'n manier te moeten vertrekken. Zeker omdat ik weer een bekerfinale heb gemist. Eerst bij Antwerp door corona, nu bij Gent door dat gedoe. Ik had wel mijn aandeel in die beker, want in vier van de zes matchen stond ik in doel, maar het blijft spijtig. Ook voor de nationale ploeg werd ik niet meer opgeroepen, omdat ik op de bank zat. Maar over revanche wil ik niet spreken. En over die situatie bij Gent heb ik ook al genoeg gezegd. Op een dag zal ik er wel eens uitgebreid op terugkomen, maar nu heb ik geen zin om commotie te veroorzaken.'

De man van 7 miljoen

Théo Bongonda verlaat KRC Genk na drie seizoenen, zo weet Het Belang van Limburg. Opmerkelijk nieuws want in 2019 betaalden de Limburgers nog zeven miljoen euro voor de 26-jarige Congolese Belg aan Zulte Waregem. Bongonda werd bij Genk een sterkhouder en stuwde de ploeg naar bekerwinst met een goal en een assist in de finale tegen Standard in 2021. In play-off 1 van dat seizoen legde hij samen met een ontketende ploeg Club Brugge nog het vuur aan de schenen voor de titel. Maar vorig seizoen taande zijn ster. Het werd duidelijk dat hij met zijn hoofd niet langer in de Cegeka Arena zat. Hij gaf intern ook aan dat zijn ambities elders liggen.

De sportieve leiding zoekt nu een oplossing voor hem, zo weet Het Belang. Bongonda gaat zijn laatste contractjaar in, dus er kan nog een transfersom gevraagd worden. Er is alvast interesse uit de Verenigde Arabische Emiraten. De winger speelde in totaal 111 wedstrijden in het blauwe shirt. Daarin maakte hij 36 doelpunten en gaf hij 20 assists.

Ronny Deila zag hoe Standard de tweede oefenwedstrijd van het seizoen met 0-2-verlies afsloot tegen STVV. Toch was de nieuwe T1 van de Rouches positief. 'Ondanks het resultaat is het een stap in de goede richting', zegt hij in La Dernière Heure. 'We zijn op een georganiseerde ploeg gebotst die al een tijdje samen speelt.'Opvallend was dat de coach constant aan zijn flankspelers vroeg om hoog druk te zetten. 'Dat is het voetbal dat we willen zien en om dat te bereiken moet je de benen hebben. Daarvoor moet je jezelf pijn kunnen doen, jezelf bij iedere training en iedere match nog iets meer pushen om beter in vorm te zijn. Op de flanken was de coördinatie goed de eerste 25 minuten. Daarna zijn de vermoeidheid en de warmte zich ermee gaan moeien. We moeten samen leren afzien', vond de T1.Standard heeft zich, in tegenstelling tot andere ploegen, nog niet versterkt. Deila blijft er rustig bij. 'Het belangrijkste is om de goede speler te vinden en niet om er zomaar één te rekruteren. Ik heb natuurlijk de gebreken van de ploeg al in kaart gebracht en de spelers die erbij komen, moeten een onmiddellijke meerwaarde bieden. De beste ploegen hebben 16 tot 18 spelers van goeie kwaliteit zodat de ploeg niet lijdt onder een vervanging. Daar moeten wij ook naartoe.'Sinan Bolat staat voor een nieuw seizoen in 1A, deze keer bij Westerlo. En dat na passages bij KRC Genk, Standard, Club Brugge, Antwerp en KAA Gent. De 33-jarige doelman, die in de Kempen een vierjarig contract tekende, komt in de Gazet van Antwerpen terug op zijn woelige vertrek bij de Buffalo's.Hoe komt het dat hij nu niet in Turkije speelt? 'Interesse was er zeker', zegt Bolat in de Gazet van Antwerpen. 'Ook in januari al - vraag maar aan Gent. Er waren officiële aanbiedingen van Galatasaray en Fenerbahçe. Maar ik heb toen nooit gezegd dat ik per se weg wilde, en zeker niet dat ik naar Turkije wilde. Ik snap dat de mensen dat dénken, want zeker in de Turkse pers keren die verhalen constant terug. En omdat ik uiteindelijk altijd in België blijf, snap ik ook wel dat men er op den duur lacherig over doet en denkt dat ik die verhalen gebruik om een beter contract te versieren. Maar dat klopt niet.'Hein Vanhaezebrouck liet nochtans uitschijnen dat de keeper superpoker speelde en uiteindelijk met lege handen achterbleef: weg transfer en weg basisplaats. 'Van hun kant is er inderdaad al veel over mij gezegd. Maar wie veel praat, doet dat meestal omdat hij weet dat hij verkeerd zit', vindt Bolat. 'En omdat hij de mensen wil doen geloven dat hij toch gelijk heeft. Ik daarentegen heb altijd mijn mond gehouden.'Dat Westerlo onlangs een oefenmatch tegen KAA Gent won met 6-2, voelde niet aan als wraak voor Bolat. 'Revanche? Zo sta ik niet in het leven. Tuurlijk was het niet leuk om op zo'n manier te moeten vertrekken. Zeker omdat ik weer een bekerfinale heb gemist. Eerst bij Antwerp door corona, nu bij Gent door dat gedoe. Ik had wel mijn aandeel in die beker, want in vier van de zes matchen stond ik in doel, maar het blijft spijtig. Ook voor de nationale ploeg werd ik niet meer opgeroepen, omdat ik op de bank zat. Maar over revanche wil ik niet spreken. En over die situatie bij Gent heb ik ook al genoeg gezegd. Op een dag zal ik er wel eens uitgebreid op terugkomen, maar nu heb ik geen zin om commotie te veroorzaken.'Théo Bongonda verlaat KRC Genk na drie seizoenen, zo weet Het Belang van Limburg. Opmerkelijk nieuws want in 2019 betaalden de Limburgers nog zeven miljoen euro voor de 26-jarige Congolese Belg aan Zulte Waregem. Bongonda werd bij Genk een sterkhouder en stuwde de ploeg naar bekerwinst met een goal en een assist in de finale tegen Standard in 2021. In play-off 1 van dat seizoen legde hij samen met een ontketende ploeg Club Brugge nog het vuur aan de schenen voor de titel. Maar vorig seizoen taande zijn ster. Het werd duidelijk dat hij met zijn hoofd niet langer in de Cegeka Arena zat. Hij gaf intern ook aan dat zijn ambities elders liggen.De sportieve leiding zoekt nu een oplossing voor hem, zo weet Het Belang. Bongonda gaat zijn laatste contractjaar in, dus er kan nog een transfersom gevraagd worden. Er is alvast interesse uit de Verenigde Arabische Emiraten. De winger speelde in totaal 111 wedstrijden in het blauwe shirt. Daarin maakte hij 36 doelpunten en gaf hij 20 assists.