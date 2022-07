Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Antwerp en Lommel.

Cadeau van Kompany

Josh Cullen wordt vandaag in Burnley verwacht voor medische tests, zo weet Het Laatste Nieuws. De 26-jarige Ierse middenvelder mocht van Anderlecht de stage in het Nederlandse Horst verlaten om zijn transfer te regelen. Hij zou paars-wit 3 à 3,5 miljoen euro moeten opleveren. Een mooi cadeau van Vincent Kompany... Anderlecht kocht Cullen voor amper een half miljoen, reken de winst maar uit. Zo raakt de spaarpot na de verkoop van eerder Elias Cobbaut (3 miljoen euro) en Michel Vlap (2 miljoen) wat meer gevuld.

Cullen, vorig seizoen goed voor vijftig (!) wedstrijden bij Anderlecht, was een belangrijke pion voor de ploeg. Hij laat een leemte op het middenveld, maar Felice Mazzu beschikt over genoeg spelers om hem te vervangen. Een van hen is de herboren Adrien Trebel. 'Er is veel honger bij de jongens die vorig jaar minder kansen kregen', zegt keeper Hendrik Van Crombrugge in de Gazet van Antwerpen. 'Dan spreek ik onder anderen over Trebel. Hij had altijd een grote werkethiek en het is aan hem om weer de beste versie van zichzelf te worden.'

De Vinicius van Lommel

Vinicius Souza, de 23-jarige Braziliaanse middenvelder die vorig seizoen op uitleenbasis bij KV Mechelen speelde maar die eigendom is van Lommel, wordt voor één seizoen verhuurd aan het Spaanse Espanyol. Volgens Het Belang van Limburg is het de eerste Zuid-Amerikaan die Lommel SK, onderdeel van de City Group, aflevert aan een grote Europese competitie.

Vinicius Souza leverde een sterk seizoen af bij KV Mechelen. © BELGA

Na een sterk seizoen bij Malinwa kon Souza op heel wat interesse uit binnen- en buitenland rekenen. Hij had de clubs maar voor het uitkiezen: PSV, Ajax, Fenerbahçe, Celtic... Maar het werd dus Espanyol. Met een naam als Vinicius kan hij het alleen maar maken in La Liga...

Alderweireld en co bij Antwerp

Op donderdag 21 juli moet Antwerp al aan de bak in de Conference League tegen het Finse Inter Turku of het Kosovaarse Drita. Op zondag 24 juli volgt dan de eerste competitiewedstrijd in en tegen KV Mechelen.

Intussen blijft Paul Gheysens zijn portefeuille opentrekken. Na de kapitaalsverhoging die vorige week werd aangekondigd, gaf hij afgelopen weekend op het oefenkamp in Oostenrijk nog even mee dat de fans 'nog drie à vier bijkomende versterkingen' mogen verwachten.

Vandaag maakte Antwerp de eerste naam al bekend: Toby Alderweireld. De transfer van de Rode Duivel, die al lang werd aangekondigd, zal in de loop van deze week afgehandeld worden. Volgens Het Laatste Nieuws is ook de Argentijn Gaston Avila (20, Boca Juniors) in beeld voor de linksbackpositie. En wie weet welke kleppers komen er nog?

