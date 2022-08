Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Club Brugge, KRC Genk en Union.

Een zoekend Club Brugge

Club Brugge kende geen overtuigende seizoenstart, reden tot paniek is er voorlopig niet, maar Het Laatste Nieuws meldt dat Carl Hoefkens daardoor op zoek wil naar versterkingen. Zo is het een vraagstuk wie in de kern sterk genoeg is om zich bij Clinton Mata te voegen in de driemansverdediging. Tijdens de supercup-finale en de twee eerste speeldagen speelde telkens een ander trio achteraan. Hendry, Otasowie en Mechele lieten allemaal al steken vallen en met het vertrek van N'soki naar Hoffenheim lijkt de positie van centrale verdediger een pijnpunt te gaan worden in de Brugse kern. Versterkingen op komst?

Maar ook op de 6 zou Club Brugge nog op zoek gaan naar versterkingen. De jonge Noah Mbamba is een groot talent, maar met zijn 17 jaar waarschijnlijk te licht voor een heel seizoen op topniveau, dat blijkt ook uit zijn eerste minuten dit seizoen, die middelmatig waren. Eder Balanta is al jaren deel van de kern en brengt veel power en grinta, maar tegelijk schiet de Colombiaan voetballend soms tekort. Om de positie van verdedigende middenvelder te versterken zou Club denken aan Sander Berge, de ex-Genkie van Sheffield United.

Op de wingback zijn er dan weer vragen bij de aankoop van Bjorn Meijer, die voor 6 miljoen overkwam van Groningen. De 19-jarige speler heeft duidelijk nood aan een aanpassingsperiode aan de Jupiler Pro League. Op zich niet onlogisch, maar door de blessure van Tajon Buchanan heeft Club Brugge momenteel weinig diepte op die positie, waardoor dit weekend Edoeard Sobol aantrad tegen Eupen. De Oekraïner lijkt net iets te weinig kwaliteit te hebben voor een plaats in de basiself.

Vanzeir in Europa

Dante Vanzeir blijft Union trouw en maakt zich op voor een eerste Europees avontuur met de Brusselaars. Dat avontuur trapt vanavond af tegen de Rangers, vorig jaar finalist in de Europa League. De kansen van Union lijken gering tegen een ploeg met een marktwaarde van meer dan 130 miljoen. Vanzeir is tegen HLN echter optimistisch 'Er is altijd een kans.' Al erkent hij ook dat er voor Union minder druk is dan voor Rangers.

'Wij hoeven geen druk te voelen en kunnen ons amuseren. We moéten geen Champions League halen. Dat we al zeker Europa League spelen is een mooie stap. En als we één match winnen in Europa, doen we Europees eigenlijk al beter dan vorig seizoen (lacht).'

© Belga Image

Union verloor natuurlijk cruciale spelers in de transferperiode dit seizoen. Vanzeir geeft toe dat hij zijn spitsbroeder Deniz Undav erg mist. 'In het voetbal heb je veel collega's, maar niet zoveel vrienden. Ik kan zeggen dat Undav een echte vriend is geworden. Ik hoop dat hij zich in de Premier League kan bewijzen zoals bij Union. Natuurlijk mis ik hem, op en naast het veld. We waren een 'match made in heaven', vanaf het eerste moment in onze 3-5-2 klopte het.' Maar Vanzeir wijst ook naar het nieuwe talent dat Union heeft aangetrokken en hoopt dat zij de schoenen van vertrekkers als Undav en Nielsen kunnen vullen.

Voor Vanzeir is zijn Europese debuut heel belangrijk. Niet alleen om er eventueel later een transfer mee te versieren, ook om in het oog bondscoach Roberto Martínez te springen. Al beseft hij dat een WK-selectie moeilijk zal worden: 'Ik hoop er op, maar ik verwacht het niet meteen. Zelfs als ik twaalf goals maak, denk ik niet dat ik in de selectie zal zitten. Om kans te maken, moeten er bijna blessures vallen bij rechtstreekse concurrenten. En daar hoop ik niet op, ik hoop dat België met zijn sterkste kern in Qatar iets laat zien.'

Transferperikelen in Genk

Het Belang Van Limburg kondigt aan dat Bologna concrete interesse toont in Jhon Lucumi. De Italianen zijn op zoek naar een opvolger voor de vertrokken Arthur Theate en zien wel wat in de Genk-verdediger, van een concreet bod is volgens Het Belang nog geen sprake. Omdat Lucumi (opnieuw) zijn laatste contractjaar ingaat, is een transfer waarschijnlijk. Maar Genk houdt wel vast aan het bedrag dat vorig jaar bij zijn laatste contractverlenging werd vastgelegd. Ook bij enkele Spaanse ploegen zou er interesse zijn in Lucumi.

Verder is de definitieve transfer van Iké Ugbo naar Troyes, dat de spits zes maanden huurde, bijna afgerond. In het dossier-Dessers is het wachten op het eerste bod van FC Kopenhagen, dat de spits vorige week uitnodigde voor een etentje.

