Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

RSC Anderlecht

Michaël Verschueren (50) nam de aandelen over van rijkste Belg Alexandre Van Damme en ex-CEO Jo Van Biesbroeck, waardoor de zoon van voormalig manager Michel Verschueren zijn participatie verhoogt van 5 naar 11,6 procent. Daardoor wordt hij na Marc Coucke de grootste aandeelhouder.

Club Brugge

De Nigeriaanse spits Emmanuel Dennis (23) werd door coach Philippe Clement disciplinair gestraft en zit niet in de wedstrijdselectie voor de CL-verplaatsing naar Borussia Dortmund.

KRC Genk

De Zuid-Afrikaanse ex-speler Anele Ngcongca overleed in een auto-ongeluk in de provincie van KwaZulu Natal. De 53-voudige oud-international speelde tussen 2007 en 2015 voor de Limburgers 279 officiële wedstrijden, waarvan 225 in het Belgisch kampioenschap en scoorde daarbij 8 keer. Er werd beslist dat niemand ooit nog het rugnummer 16 zal dragen, als eerbetoon.

OH Leuven

De Franse aanvallende middenvelder Samy Kehli (29), al meer dan een jaar uit door een rugoperatie, boekt volgens coach Marc Brys een gunstige vooruitgang in zijn revalidatieproces maar is de komende weken nog niet inzetbaar.

Standard

De Luikenaars hebben het schorsingsvoorstel van twee speeldagen aanvaard voor de Israëlische middenvelder Eden Shamir (25), die werd uitgesloten tegen KAS Eupen. Hij mist daardoor de competitieduels tegen RSC Anderlecht en KV Mechelen.

RSC AnderlechtMichaël Verschueren (50) nam de aandelen over van rijkste Belg Alexandre Van Damme en ex-CEO Jo Van Biesbroeck, waardoor de zoon van voormalig manager Michel Verschueren zijn participatie verhoogt van 5 naar 11,6 procent. Daardoor wordt hij na Marc Coucke de grootste aandeelhouder.Club BruggeDe Nigeriaanse spits Emmanuel Dennis (23) werd door coach Philippe Clement disciplinair gestraft en zit niet in de wedstrijdselectie voor de CL-verplaatsing naar Borussia Dortmund.KRC GenkDe Zuid-Afrikaanse ex-speler Anele Ngcongca overleed in een auto-ongeluk in de provincie van KwaZulu Natal. De 53-voudige oud-international speelde tussen 2007 en 2015 voor de Limburgers 279 officiële wedstrijden, waarvan 225 in het Belgisch kampioenschap en scoorde daarbij 8 keer. Er werd beslist dat niemand ooit nog het rugnummer 16 zal dragen, als eerbetoon.OH LeuvenDe Franse aanvallende middenvelder Samy Kehli (29), al meer dan een jaar uit door een rugoperatie, boekt volgens coach Marc Brys een gunstige vooruitgang in zijn revalidatieproces maar is de komende weken nog niet inzetbaar.StandardDe Luikenaars hebben het schorsingsvoorstel van twee speeldagen aanvaard voor de Israëlische middenvelder Eden Shamir (25), die werd uitgesloten tegen KAS Eupen. Hij mist daardoor de competitieduels tegen RSC Anderlecht en KV Mechelen.