Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Anderlecht, Antwerp en KAA Gent.

Anderlecht op stage

Anderlecht gaat vandaag de bus op voor een stage in Horst, waar het blijft tot 12 juli. Het doel van het verblijf in Nederland is duidelijk, weet La Dernière Heure: klaar zijn voor het seizoen. Na terugkeer heeft Felice Mazzu immers alleen nog de galamatch tegen Olympique Lyon om een en ander uit te testen. In Nederland voetbalt Anderlecht twee keer tegen Nordsjaelland en één keer tegen Helmond Sport.

In de met 6-0 gewonnen oefenmatch tegen Roda JC waren al een aantal typische elementen van het voetbal van Mazzu terug te zien: diepgang en veel werk zonder bal. De stage dient om de nieuwe tactische principes verder in de groep te slijpen, maar de nieuwe T1 wil ook de teamspirit aanwakkeren. Daarvoor zal nog een nader te bepalen activiteit geprogrammeerd worden.

Nog een pikant detail: volgens La Dernière Heure had Mazzu liever ergens anders gezeten dan in het Parkhotel Horst. Drie jaar geleden begon hij daar immers ook aan zijn avontuur bij KRC Genk. Op stage blesseerden een aantal spelers zich toen, waarna de problemen begonnen. Hopelijk herhaalt dat scenario zich niet voor de bijgelovige Mazzu...

Groeibriljant bij KAA Gent

'Hij is snel, heel goed aan de bal, weet zijn twee voeten te gebruiken én heeft vista.' Hein Vanhaezebrouck is in Het Nieuwsblad vol lof over Malick Fofana, die bij KAA Gent beschouwd wordt als het nieuwste groeibriljantje dat vanuit de jeugd wordt doorgeschoven. Zeventien jaar is hij nog maar.

Fofana, die in januari een contract tot 2024 tekende, is geen Gentenaar, wél een rasecht jeugdproduct. Hij is ook Belgisch jeugdinternational: voor de nationale U17 telt hij tien wedstrijden en vijf goals. 'Guinée heeft me ook al proberen oproepen, maar dat heb ik geweigerd', vertelt Fofana in Het Nieuwsblad. 'Ik heb de dubbele nationaliteit omdat mijn vader in Guinée is geboren. Rond zijn zestiende kwam hij naar België. Mijn mama is Filipijnse en in België geadopteerd.'

Gaat hij straks de weg op van zijn succesvolle voorgangers Benito of Hannes Van Der Bruggen? Of eerder van tegenvoorbeelden als Jinty Caenepeel en Jari Vandeputte, inmiddels niet meer op het hoogste niveau spelend. Als het aan Vanhaezebrouck ligt, zou hij straks weleens minuten kunnen krijgen. 'Dat is niet onrealistisch', zegt de T1. 'Als hij ingepast kan worden in een ervaren team dat er al staat, past hij zich probleemloos aan. Hij heeft bij momenten leuke dingen laten zien, maar de weg is nog lang.'

'Haroun, we worden kampioen'

De contractverlenging van de 36-jarige Faris Haroun bij Antwerp was al een tijdje bekend, maar werd pas vorige zondag officieel gemaakt. Die vertraging had te maken met Marc Overmars, legt de kapitein van The Great Old uit in de Gazet van Antwerpen. 'De club had in januari al laten verstaan met mij verder te willen. Daarna kwam Marc Overmars aan boord. Hij wilde iedereen doorlichten en moest analyseren of ik nog een meerwaarde kon zijn. Dat heeft de eindbeslissing wat vertraagd.'

Mark van Bommel wil bij Antwerp een 4-3-3 installeren, met hoge druk en een opbouw van achteruit. Die manier van voetballen wordt er nu ingepompt op stage in Oostenrijk. Dat betekent dat de training ook om de haverklap stilgelegd wordt om een en ander uit te leggen. 'Tof is dat niet' vindt Haroun. 'Ik speel liever door. Maar in deze korte voorbereiding moeten we het systeem van Priske uit ons hoofd krijgen en dat van Van Bommel erin.'

Kunnen de fans op het einde van het seizoen weer 'Haroun Haroun, we worden kampioen' zingen? 'Insjallah, bij Gods wil', zegt de middenvelder in de Gazet van Antwerpen. 'Door onze transfers ligt de lat alsmaar hoger. Ik hoop dat ik mijn voetbalcarrière met een titel kan beëindigen. Als we de tegenstanders nog meer kunnen ambeteren, zullen we er dicht bij zijn.'

Hoe het seizoen ook afloopt, Haroun lijkt verzekerd van een toekomst bij Antwerp. In welke functie dat zal zijn, is nog niet duidelijk. 'Er spelen verschillende ideeën, zo volg ik ook de trainerscursus. Aan mijn afscheid denk ik nu nog niet. Eerst nog een prijs pakken.'

