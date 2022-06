Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: Antwerp, KRC Genk en Anderlecht.

Deense haar in Antwerpse boter

Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen openen hun sportkatern met nieuws rond Brian Priske: de Deense coach daagt Antwerp namelijk voor de rechter. Hij heeft zijn maandloon van mei, zijn vakantiegeld én zijn ontslagvergoeding nog niet ontvangen. De afgelopen weken probeerde de entourage van de Deen tot een schikking te komen met Antwerp, waarbij hij een groot deel van zijn ontslagvergoeding zou laten vallen, maar tot een overeenkomst kwam het niet. Hij eist nu iets meer dan 500.000 euro van de Great Old.

Bij Antwerp stellen ze zich vragen bij het feit dat Priske op 31 mei met Sparta Praag al een nieuwe werkgever had. Dat is precies acht dagen na zijn officiële ontslag op de Bosuil. Zijn er dan vóór 23 mei al contacten geweest? In de entourage van Priske wijzen ze erop dat uit de officiële en officieuze communicatie van de club al was gebleken dat Antwerp de Deen zou ontslaan.

In een statement laat Priske weten dat hij dit 'een ongelukkig einde' van zijn tijd op de Bosuil vindt. 'Ik wil graag onderstrepen dat ik heb genoten van mijn tijd bij de club. Het is een grote ploeg, met geweldige fans. Ik hoop dan ook dat we dit snel kunnen afhandelen, zodat beide partijen verder kunnen.'

Geen Mr. Proper in Genk

'Een grote kuis vind ik niet nodig.' Wouter Vrancken, de nieuwe coach van KRC Genk, maakt in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad meteen duidelijk dat hij niet met de grove borstel door de selectie wil gaan.

'Mijn eerste indruk van de spelers is heel positief. Het zijn allemaal jongens met wie ik graag wil samenwerken. Ik geloof volop in hun kwaliteiten', liet Vrancken na zijn eerste training optekenen. Veel nieuwe namen zullen er volgens hem dus ook niet te noteren zijn in Limburg. 'Zolang er niemand vertrekt, denk ik niet dat er inkomend veel verwacht moet worden.'

Wouter Vrancken kon tijdens de eerste training nog niet beschikken over zijn volledige kern. © Belga Image

Ook bij KRC Genk is, net zoals bij heel wat andere clubs, de groep nog niet compleet. Elf internationals (Preciado, McKenzie, Arteaga, Thorstvedt, Hrosovsky, Ito, Paintsil, Bongonda, Onuachu, Nemeth en Dessers) moeten nog aansluiten. Met de spelers die er wél al zijn, voerde Vrancken de laatste dagen allemaal individuele gesprekken.

Een van de spelers die zeker een nieuwe kans krijgt onder Vrancken is Cyriel Dessers. Al blijft het afwachten of de spits zijn topseizoen bij Feyenoord kan/wil verzilveren met een lucratieve transfer. "We hebben al een paar berichtjes uitgewisseld,' laat Vrancken weten, 'maar we gaan pas echt samenzitten als hij terug is uit vakantie (begin juli, nvdr). Ik weet nog niet wat hij wil, maar van mijn kant hoop ik dat Cyriel blijft. Met zijn profiel kan hij heel goed passen in de manier van spelen die we hier voor ogen hebben.'

Ook Paul Onuachu zit nog steeds bij Genk, maar zeker bij hem is de vraag: voor hoelang nog?

Moeilijk baasje voor Anderlecht?

Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure besteden veel aandacht aan Sebastiano Esposito. De 19-jarige Italiaanse spits van Inter zou op weg zijn naar Anderlecht, hoewel ook andere clubs naar zijn diensten hengelen. Paars-wit onderhandelt met Inter over een huurovereenkomst, maar wil ook een aankoopoptie bedingen. Volgens Italiaanse bronnen, zo schrijft HLN, zou die optie om Esposito op het einde van het seizoen over te nemen vijf miljoen euro bedragen.

Is Sebastiano Esposito binnenkort te zien bij Anderlecht? © GETTY

Volgens La Dernière Heure geeft Anderlecht prioriteit aan versterkingen in de offensieve sector omdat Felice Mazzu met twee aanvallers wil spelen. Zo werd de 19-jarige Ecuadoraan Nilson Angulo al vastgelegd.

Het profiel van Esposito lijkt op dat van Joshua Zirkzee: een redelijk grote speler (1,87 meter) maar met ongelooflijke voeten. In Zwitserland, waar hij uitgeleend werd aan FC Basel, omschrijven ze hem als een aanvaller die alles kan: diepe spits, hangende spits of op de flanken. Bij Basel liet hij vorig seizoen 7 goals en 9 assists optekenen. De Zwitsers proberen overigens om de uitleenbeurt van Esposito te verlengen.

Maar wellicht zet hij zijn toekomst in het Lotto Park verder. Het enige minpunt is, zo weet La DH, zijn karakter. Esposito is een moeilijk baasje, van wie gezegd wordt dat hij werkt aan zijn gedrag. Bij Anderlecht kan Felice daar verder aan schaven...

Het Nieuwsblad en de Gazet van Antwerpen openen hun sportkatern met nieuws rond Brian Priske: de Deense coach daagt Antwerp namelijk voor de rechter. Hij heeft zijn maandloon van mei, zijn vakantiegeld én zijn ontslagvergoeding nog niet ontvangen. De afgelopen weken probeerde de entourage van de Deen tot een schikking te komen met Antwerp, waarbij hij een groot deel van zijn ontslagvergoeding zou laten vallen, maar tot een overeenkomst kwam het niet. Hij eist nu iets meer dan 500.000 euro van de Great Old.Bij Antwerp stellen ze zich vragen bij het feit dat Priske op 31 mei met Sparta Praag al een nieuwe werkgever had. Dat is precies acht dagen na zijn officiële ontslag op de Bosuil. Zijn er dan vóór 23 mei al contacten geweest? In de entourage van Priske wijzen ze erop dat uit de officiële en officieuze communicatie van de club al was gebleken dat Antwerp de Deen zou ontslaan.In een statement laat Priske weten dat hij dit 'een ongelukkig einde' van zijn tijd op de Bosuil vindt. 'Ik wil graag onderstrepen dat ik heb genoten van mijn tijd bij de club. Het is een grote ploeg, met geweldige fans. Ik hoop dan ook dat we dit snel kunnen afhandelen, zodat beide partijen verder kunnen.''Een grote kuis vind ik niet nodig.' Wouter Vrancken, de nieuwe coach van KRC Genk, maakt in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad meteen duidelijk dat hij niet met de grove borstel door de selectie wil gaan.'Mijn eerste indruk van de spelers is heel positief. Het zijn allemaal jongens met wie ik graag wil samenwerken. Ik geloof volop in hun kwaliteiten', liet Vrancken na zijn eerste training optekenen. Veel nieuwe namen zullen er volgens hem dus ook niet te noteren zijn in Limburg. 'Zolang er niemand vertrekt, denk ik niet dat er inkomend veel verwacht moet worden.'Ook bij KRC Genk is, net zoals bij heel wat andere clubs, de groep nog niet compleet. Elf internationals (Preciado, McKenzie, Arteaga, Thorstvedt, Hrosovsky, Ito, Paintsil, Bongonda, Onuachu, Nemeth en Dessers) moeten nog aansluiten. Met de spelers die er wél al zijn, voerde Vrancken de laatste dagen allemaal individuele gesprekken.Een van de spelers die zeker een nieuwe kans krijgt onder Vrancken is Cyriel Dessers. Al blijft het afwachten of de spits zijn topseizoen bij Feyenoord kan/wil verzilveren met een lucratieve transfer. "We hebben al een paar berichtjes uitgewisseld,' laat Vrancken weten, 'maar we gaan pas echt samenzitten als hij terug is uit vakantie (begin juli, nvdr). Ik weet nog niet wat hij wil, maar van mijn kant hoop ik dat Cyriel blijft. Met zijn profiel kan hij heel goed passen in de manier van spelen die we hier voor ogen hebben.' Ook Paul Onuachu zit nog steeds bij Genk, maar zeker bij hem is de vraag: voor hoelang nog?Het Laatste Nieuws en La Dernière Heure besteden veel aandacht aan Sebastiano Esposito. De 19-jarige Italiaanse spits van Inter zou op weg zijn naar Anderlecht, hoewel ook andere clubs naar zijn diensten hengelen. Paars-wit onderhandelt met Inter over een huurovereenkomst, maar wil ook een aankoopoptie bedingen. Volgens Italiaanse bronnen, zo schrijft HLN, zou die optie om Esposito op het einde van het seizoen over te nemen vijf miljoen euro bedragen.Volgens La Dernière Heure geeft Anderlecht prioriteit aan versterkingen in de offensieve sector omdat Felice Mazzu met twee aanvallers wil spelen. Zo werd de 19-jarige Ecuadoraan Nilson Angulo al vastgelegd.Het profiel van Esposito lijkt op dat van Joshua Zirkzee: een redelijk grote speler (1,87 meter) maar met ongelooflijke voeten. In Zwitserland, waar hij uitgeleend werd aan FC Basel, omschrijven ze hem als een aanvaller die alles kan: diepe spits, hangende spits of op de flanken. Bij Basel liet hij vorig seizoen 7 goals en 9 assists optekenen. De Zwitsers proberen overigens om de uitleenbeurt van Esposito te verlengen. Maar wellicht zet hij zijn toekomst in het Lotto Park verder. Het enige minpunt is, zo weet La DH, zijn karakter. Esposito is een moeilijk baasje, van wie gezegd wordt dat hij werkt aan zijn gedrag. Bij Anderlecht kan Felice daar verder aan schaven...