Elke dag fileren we de media op zoek naar nieuwtjes over clubs uit 1A en 1B. Vandaag: KRC Genk, Beerschot en Westerlo.

Beerschot goes Belgisch

Bij Beerschot hebben ze een blik Belgen opengetrokken. Na Robbe Quirynen, Thibaud Verlinden, Thibo Baeten, Bill Lathouwers en Mardochée Nzita heeft paars-wit opnieuw twee spelers ingehaald, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Daarbij nog één Belg, de 26-jarige Hervé Matthys, en de 25-jarige Nigeriaan Ibrahim Alhassan.

De eerste is een linksvoetige centrale verdediger die einde contract was bij ADO Den Haag en de tweede is een verdedigende middenvelder die transfervrij overkomt van het Portugese Nacional. In het seizoen 2017/18 speelde Alhassan nog aan de zijde van Raphael Holzhauser bij Austria Wien.

Intussen is er bij Beerschot ook wat ontevredenheid over de kalender van de Challenger Pro League, zoals 1B nu heet. De Mannekes moeten de eerste twee thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen, maar nu blijkt dat dat mooie duels tegen Beveren en Lierse zijn. Een streep door de rekening.

Liever Westerlo dan een vriendin

Ook promovendus Westerlo blijft zich naarstig versterken. Na Nick Gillekens en Sinan Bolat landde een derde zomertransfer in het Kuipje: Bryan Reynolds. Westerlo huurt hem voor één seizoen van AS Roma.

De 20-jarige Amerikaan is geen onbekende, want hij voetbalde in de terugronde van vorig seizoen al op uitleenbasis bij KV Kortrijk. En dat heeft hem deugd gedaan, zegt hij in de Gazet van Antwerpen. 'Ik had die periode echt nodig. Bij AS Roma was ik het wedstrijdgevoel kwijt. Ik had speelminuten nodig. In Kortrijk haalde ik nog niet mijn beste niveau. Ik voelde me niet zoals in mijn periode in de MLS. Daar had ik echt het gevoel dat ik elk duel zou winnen, daar had ik echt zelfvertrouwen.'

In de Kempen hoopt Reynolds opnieuw naar die oude vorm toe te groeien. En daar heeft hij veel voor over. Zelfs advies van José Mourinho, zijn trainer bij AS Roma, sloeg hij in de wind. Reynolds lacht: 'Mourinho sprak me aan in het Italiaans. 'I don't speak Italian', reageerde ik. 'Dan is het tijd om een Italiaanse vriendin te zoeken', was zijn antwoord. Maar op dit moment wil ik focussen op het voetbal, dat lukt beter als ik niet op zoek moet gaan naar een vriendin.'

Reynolds wil Westerlo ook gebruiken als springplank naar de nationale ploeg van de Verenigde Staten. De laatste maanden maakte hij geen deel meer uit van de selectie. 'De periode tot het WK is kort, maar als ik mijn niveau haal, dan maak ik zeker een kans om erbij te zijn.'

Naast Reynolds wil Westerlo er ook nog graag zijn 19-jarige landgenoot Griffin Yow bij. De Kemphanen bereikten met DC United een akkoord over een definitieve overgang van de vleugelspeler. Ook de Turkse centrale verdediger Ravil Tagir (19) is op komst. Westerlo wil de jeugdinternational voor één seizoen huren van Basaksehir.

De job van je leven

De sportieve leiding van KRC Genk wordt eerstdaags uitgebreid, weet Het Belang van Limburg. Ex-doelman Sem Franssen (38) wordt er 'Technical Coördinator Football'. Samen met 'Head of Football' Dimitri de Condé en hoofd scouting Dirk Schoofs zal hij de sportieve lijnen uitzetten. Sem Franssen zal pas vanaf medio september volledig operationeel zijn bij de Limburgse eersteklasser. Tot dan blijft hij in dienst als CEO voor de Vlaamse regio bij HR-groep Q Jobs.

Dimitri de Condé geeft toelichting in Het Belang: 'De laatste 25 jaar zijn we de derde meest succesvolle club van België, over de laatste vijf jaar zelfs nummer 2', legt hij uit. 'Dat willen we graag zo houden, dus is het belangrijk dat we dit succes verduurzamen in een topsportklimaat. Belangrijk daarbij is dat we onze lokale eigenheid niet verliezen.'

Als Limburger en ex-speler van Genk zal Franssen dus waken over de waarden, het DNA en de voetbalfilosofie van de club. Hij moet de brug vormen met de jeugdacademie. De Condé: 'Ik beschouw hem ook als een persoonlijke back-up. Dirk Schoofs, Sem Franssen en ik zullen een drie-eenheid vormen.'

Franssen, die zelf van zijn 13de tot zijn 21ste voor KRC Genk speelde, is opgetogen over deze carrièreswitch. Op zijn LinkedInprofiel valt te lezen: "Wat als je een topjob hebt die je graag doet met collega's die je oprecht graag ziet, en plots kan je aan de slag in je passie bij de club van je blauwe hart? Dan moet je er met heel veel goesting gewoon voor gaan, toch!?"

