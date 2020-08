Dagelijks zet Sport/Voetbalmagazine voor u het belangrijkste voetbalnieuws per club op een rijtje.

Cercle Brugge

De Vereniging kreeg van AS Monaco de Nederlandse rechterflankaanvaller Anthony Musaba (19) ter beschikking voor een seizoen. Begin juli kreeg de ex-spits van NEC Nijmegen een vijfjarig contract aangeboden van de club uit het prinsdom.

Offensieve middenvelder Adrien Bongiovanni (20), tussen juli 2018 en januari 2020 gehuurd van AS Monaco en daar nog onder contract tot 2022, test momenteel bij de Nederlandse tweedeklasser FC Den Bosch.

Waasland-Beveren

Linkerverdediger Daam Foulon (21), die in januari 2018 overkwam van RSC Anderlecht, tekende een overeenkomst tot 2023 met optie voor nog een seizoen bij de Italiaanse promovendus Benevento Calcio. Die club wordt getraind door voormalig international Filippo Inzaghi.

Standard

De clubleiding vond een akkoord met Torino FC over de transfer van Mërgim Vojvoda (25). Volgens La Gazette des Sports betaalt de Serie A-club daarvoor 5,3 miljoen euro aan de Luikenaars, die zelf 15 procent van de meerwaarde (660.000 euro) op de Kosovaarse international moeten betalen aan Royal Excel Mouscron. In mei 2019 gaf Standard nog 900.000 euro uit voor Vojvoda.

YR KV Mechelen

Er wordt volgens Gazet van Antwerpenoverwogen om de Zweedse linkerverdediger Viktor Wernersson (25) per direct over te nemen van IFK Göteborg, om de concurrentie voor Lukas Bijker op te drijven, hoewel aanvankelijk was voorzien dat hij pas in januari transfervrij zou overkomen. Wernersson tekende tot 2024 met een jaar optie.

KRC Genk

De makelaar van de Slovaakse middenvelder Patrik Hrosovsky (28), op een zijspoor, kreeg te horen dat enkel een definitieve transfer mogelijk is. Stephen Odey en Joseph Paintsil kunnen en mogen weg. Onder andere het Turkse Ankaragücü, via het trainersduo Fuat Capa-Luc Nilis, toont interesse.

KAS Eupen

Middenvelder Mégan Laurent (28), die einde contract was en geen nieuwe overeenkomst kreeg, vond een akkoord voor een éénjarig contract bij het Luxemburgse club Jeunesse Esch. Zij werden recent overgenomen door Griekse investeerders. Coach is de Fransman Nicolas Huysman (52, ex-Francs Borains).

RSC Anderlecht

Door toedoen van huidig Nederlandse keepertrainer Jelle ten Rouwelaar bestaat er interesse voor Bart Verbruggen (18), die onder contract ligt bij zijn ex-werkgever NAC uit Breda. Al in mei probeerde Ten Rouwelaar zijn landgenoot naar Neerpede te lokken. Volgens de Nederlandse media is er sprake van 300.000 euro als transfersom voor de jeugdinternational, die na Hendrik Van Crombrugge en Timon Wellenreuther derde doelman kan worden en Rik Vercauteren zou voorsteken in de hiërarchie.

SC Charleroi

Het bondsparket vordert drie wedstrijden, waarvan eentje met uitstel, voor Mamadou Fall die werd uitgesloten tegenover OH Leuven. Indien de Carolo's de straf aanvaarden, dan mist de 28-jarige Senegalese flankspeler de duels tegenover R Antwerp FC en SV Zulte Waregem.

Lierse Kempenzonen

Door de blessure van Simon Vermeiren was de promovendus uit 1B op zoek naar een nieuwe aanvaller. Ze vonden die bij buur KVC Westerlo, met de 22-jarige Serviër Sava Petrov. Hij kreeg een overeenkomst voor een seizoen. Petrov wordt daarmee de eerste buitenlander in de spelerskern, sinds de doorstart in 2018.

